10月17日（日本時間10月18日）行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ4回戦、ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブルワーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の逆方向豪快弾と、相手投手のリアクションが話題となっている。

ドジャース4点リードのまま迎えた7回裏ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第4打席。この打席で大谷は、3番手トレバー・メギルとの対戦となったが、前の打席と同様に、この打席でもボール球を振りにいかず、じっくりと見極めると、カウント1-2と追い込まれてからの4球目、内角に投じられた159km/hの剛速球を、すくい上げるように豪快にフルスイング。すると打球はセンター方向へと瞬く間に舞い上がり、打球速度113.6マイル（約182.82km/h）でセンターの左へと一直線。するとこの打球に、マウンド上のメギルは即座に被弾を悟ったのか、打球方向を見ることなく、何やら口走りながら、フラフラと一塁方向に向かって歩き出すという、被弾リアクションを披露することとなった。この日3本目、飛距離427フィート（約130.15メートル）をマークしたこの文句なしの逆方向弾にファンからは「ドン引きやん」「ダメージでかい」「もはや暴力」「さすがにな…」「可哀想だな」といった様々な反響が巻き起こることに。

ちなみに、この日放った3本のアーチは、いずれも打球速度180km/h超え。大谷の持ち味である"強く速い打球"が、再び戻ってきたことを感じさせる試合となった。





