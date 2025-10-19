◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会 ▽１回戦 仙台中部ボーイズ（東北中央）３―１東葛飾ボーイズ（千葉） ▽２回戦 東京城南ボーイズ（東京東）１０―９仙台中部ボーイズ（東北中央）＝６回時間切れ＝（１０月１２日、本宮・しらさわグリーンパーク野球場）

２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会が１１日、郡山・ヨーク開成山スタジアムで開幕。雨天順延もあり１３日に４強が決まった。東北勢は５チームが出場も３チームが初戦敗退。白河ボーイズ（東北南）は３番・捕手の本宮奏翔（２年）が初戦で逆転満塁弾を放つなど、２戦連発の活躍。初出場の仙台中部ボーイズ（東北中央）はエース左腕・日下蓮志（２年）が好投で勝利も、ともに２回戦で姿を消した。

※ ※ ※

仙台中部が初出場で勝利した。１回戦・東葛飾戦は、先発のエース左腕・日下が５回１失点。「コントロールがよかった」と４者連続を含む毎回の８奪三振の力投に、打線は２回１死二、三塁から小野寺主将のタイムリーと相場のスクイズで２点を援護した。

６回から小野寺主将がリリーフ。走者を出しながらも「チームにけが人が多いので、僕が抑えなければと思い必死に投げました」とリードを守り切った。

２回戦の東京城南戦は３回までに１０失点も終盤に粘った。６点を追う５回、大友の２点打など打者１１人で５点を奪ったが、時間切れコールドで敗れた。小野寺主将は敗戦後、目に涙を浮かべながら「この経験を無駄にすることなく、けがから戻ってくる選手と一緒に課題を克服して春全国の予選を戦っていきたい」と決意を新たにしていた。

【仙台中部ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 小野寺陽輝、日下蓮志、松林蒼貴、大友壱晴、相場千南、高橋快知、萩原丈陽、若生一真、板橋源、坂本理杜、三浦紳之介、樋口駿

▽１年生 鈴木琉心、高橋世蓮、高橋泰成、西村航、新妻春人、遠藤絢都、鈴木悠恭、門間晴杜、遠藤颯太、谷川龍之介、正木智仁、金澤諒