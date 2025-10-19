◆りそなＢ１リーグ 第４節 ＦＥ名古屋９１−７４レバンガ北海道（１８日・北海きたえーる）

東地区のレバンガ北海道は７４―９１で西地区のＦＥ名古屋に敗戦。２０２１―２２年シーズン以来、４季ぶりとなるホーム開幕戦白星を逃した。北海きたえーる歴代２位となる６５２９人の観客の前で、攻守において精彩を欠いた。きょう１９日も同会場でＦＥ名古屋と対戦する。

黄緑一色に染まった北海きたえーるは、ため息に包まれた。チケットはほぼ完売。ホーム開幕戦史上最多の観客が詰めかけた一戦を落とし、トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「これだけのファンが会場に足を運んでくれたからこそ、痛みは通常より倍に感じた」と肩を落とした。

第１クオーター（Ｑ）こそリードを奪ったが、その後は押される展開が続いた。外国籍選手４人に計６０得点を許すなど、３試合連続で失点は９０超え。フィールドゴール成功率４１・７％と攻撃が苦しむ中、守備でも勢いを止められず、指揮官は「ディフェンスがまた良くなかった。シンプルなプレーにやられてしまった結果、確率の高いインサイドのシュートを決められた」と悔やんだ。

得点源として期待されるＳＧ富永啓生（２４）も力を発揮できなかった。第１Ｑ終盤にホーム初得点から５連続得点で流れを変え、チームは一時逆転に成功。しかし、１５日の群馬戦から中２日での試合となった影響もあってか、第２Ｑ以降は失速した。

得点は１４で、持ち味の３点シュート成功は５本中１本のみ。ロイブルＨＣが「疲労があった。本人が代えてくれと言いました」と説明するように、１７点差の第４Ｑ残り７分３３秒でベンチに下がった。その後、一度もコートに戻らなかった富永は「気持ちだけが前に行ってしまった」。その後も点差を詰めることができず、試合終了のブザーが鳴った。

３連勝で最大「２」としていた貯金もゼロに。勝率は５割に戻った。連敗は許されないホーム２戦目に向け背番号３０は「後悔させないように、ファンのみなさんに勝利を届けたい」。下位に低迷し続けてきたレバンガの進化を証明してみせる。

（島山 知房）