コロンビアが22年ぶり3位入賞!! U-20日本代表破ったフランスは開始2分の失点響いて4位終幕
[10.18 U-20W杯3位決定戦 コロンビア 1-0 フランス]
U-20ワールドカップは18日、3位決定戦を行い、コロンビアがフランスを1-0で破った。前半2分にMFオスカル・ペレア(AVS)が決めた先制点によるリードを最後まで守り、元A代表のMFフレディ・グアリンやMFアベル・アギラールを擁した2003年以来22年ぶりとなる過去最高位の3位入賞を果たした。
準決勝でアルゼンチンに0-1で敗れたコロンビアと、モロッコに1-1で迎えたPK戦の末に敗れたフランスとの一戦。両チームともに主力を多数起用するなか、試合は開始早々に動いた。
前半2分、コロンビアは敵陣でハイプレッシャーをかけ、MFロイネル・ベニテス(リオネグロ・アギーラ)がドリブルでボールをキープしようしたフランスFWムスタファ・ダボ(ナント)からボールを奪うと、素早いパスにO・ペレアが反応。最後はGKとの1対1を制し、ショートカウンターから得点を奪った。
コロンビアは大会序盤から1トップのFWネイセル・ビジャレアル(ミジョナリオス)が相手のアンカーを消しながら、両ウイングがハイプレスをかける形で相手を苦しめており、これが3位決定戦でも実った形。一方、フランスはビルドアップのミスから痛い失点となった。
その後は両者とも拮抗した展開が続くなか、フランスも左SB起用されたウインガーのMFアンソニー・ベルモン(RCランス)やボランチのMFフォデ・シラ(同)が前線に顔を出す分厚い攻撃を試みるが、190cmの長身CBイェイマル・モスケラ(アストン・ビラ)を中心に守るコロンビア守備陣をなかなか崩すことができない。
そのままコロンビアの1点リードで後半へ。後半13分、コロンビアはベニテスがDFイリアス・ジダン(ベティス)の縦パスを奪ってそのままシュートを狙うが、決定的なシュートは枠を捉えられない。対するフランスは同37分、FWリュカ・ミシャル(モナコ)が相手と交錯してボックス内で転倒。主審は一度はPKのホイッスルを吹いたが、コロンビア側が判定レビューのリクエストを実施した結果、映像確認が行われ、接触は軽微だったとしてPK判定は覆った。
新ビデオ判定システム「FVS(フットボール・ビデオ・サポート)」によって命拾いしたコロンビアは後半アディショナルタイム6分にもセットプレーから大ピンチを迎え、ボックス内でMFノアム・カマラ(パリSG)に決定的なシュートを打たれたが、これも枠外。同7分にはフランスMFイレーヌ・トゥレ(モナコ)のミドルシュートもDFフアン・アリサラ(インデペンディエンテ・メデジン)の頭をかすめ、クロスバーに弾かれ、最後はコロンビアが何とか耐え抜いた。
敗れたフランスは2013年大会以来のベスト4進出となったが、大会を通じて強さを見せたモロッコ、コロンビアを破ることはできず、4位に終わった。
