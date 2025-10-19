¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤Ë¼¡¤°¡ÈÂè3¤ÎÌÍ¡É Å¹ÊÞ¿ôµÞÁýÃæ¤Î¡ÖÌý¤½¤Ð¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ª¼èºàNGÅ¹¤ÎÌý¤½¤Ð¤äÌý¤½¤Ð¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¿Ê²½·Ï¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
ºòÆü10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤Ë¼¡¤®¡¢¤¤¤ÞÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌý¤½¤Ð¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢£Å¹ÊÞµÞÁýÃæ¡ª¤¤¤Þ¥Ö¡¼¥à¤ÎÌý¤½¤Ð¤Ã¤Æ¡©
¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤Ë¼¡¤°¡¢¡ÈÂè3¤ÎÌÍ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¥Ö¡¼¥à¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÌý¤½¤Ð¡£ºòÇ¯¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Ìý¤½¤ÐÅ¹¤ÏµÞÁýÃæ¤Ç¡¢ÅÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç¡ÈÌý¤½¤ÐÀïÁè¡É¤¬·ãÀï²½¡ª
¤½¤ó¤ÊÌý¤½¤Ð¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈ¯¾Í¤ÏÅìµþ¤ÎÉðÂ¢Ìî¥¨¥ê¥¢¡£¾¼ÏÂ30Ç¯¤´¤í¤Ë¤â¤È¤â¤È¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ê¢¨½ôÀâ¤¢¤ê¡ËÌý¤½¤Ð¤Ï¡¢³ØÀ¸¸þ¤±¤Î°Â²Á¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÌÍÎÁÍý¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ2000Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Î¤Ä¤±ÌÍ¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢ÌÍ¤¬¼çÌò¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÎÌý¤½¤Ð¥Ö¡¼¥à¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌÍÎàÂç¹¥¤¤Êº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤«¤Ç¤âÌý¤½¤Ð¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÌÍ¤«¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍñ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÌý¤½¤Ð¤â¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
³¤³°¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤ËÌý¤½¤Ð¤ÏÆüËÜ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¢£Å¹¤âµÒ¤âwin-win¤Î´Ø·¸¡ªÌý¤½¤Ð¤Î¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¡ÈÌý¤½¤ÐÀ¼Í¥¡É¤Î¹áºä¤µ¤¤È¡¢¸½Ìò¤Î¸øÌ³°÷¤ÇÌÍÎà¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥é¡¼¥á¥ó´±Î½¡É¤³¤È¡¢¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¹áºä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ320Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÅ¹¤ò½ä¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÆü¡¹Ìý¤½¤Ð¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤ë¤Û¤ÉÌý¤½¤Ð¤Î¤È¤ê¤³¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2000¿©°Ê¾å¤ÎÌý¤½¤Ð¤ò¿©¤·¤Æ¤¤¿¶Ú¶âÆþ¤ê¤ÎÌý¤½¤Ð¥Þ¥Ë¥¢¤À¡£
¹áºä¤ÎÌý¤½¤Ð¤À¤é¤±¤ÎSNS¤ò¸«¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¹áºä¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¼Í¥¤Ã¤Æ¤â¤¦¾¯¤·´é½Ð¤¹¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÆÃ¤Ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌý¤½¤Ð¤À¤±¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¤¿°ÛÍÍ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¸½ºßÅ¹ÊÞ¿ô¤òµÞÂ®¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌý¤½¤ÐÅ¹¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥ï¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌý¤½¤Ð¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤Ä¤±ÌÍ¤È°ã¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤ÇÀ£Æ¹¤Ç¥¹¡¼¥×¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡¢¡Öºî¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡×¤È²òÀâ¡£¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿±Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÈÃ»»þ´Ö¤ÇÄ´Íý¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¡¢Å¹Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ö¤ó°Â¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÇµÒÂ¦¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ëwin-win¤Î´Ø·¸¤Ê¤Î¤À¡ª
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ìý¤½¤Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìµ¤¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¤ª¤·¤Ä¤¸Î®¡ªÌý¤½¤Ð¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡Û
¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤óÎ®¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¤ÙÊý¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤ë¤³¤È¤À¤½¤¦¡£È¤¤ÇÅ·ÃÏ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥°¥ë¥°¥ë¥°¥ë¤È¡¢¥¿¥ì¤¬Äì¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Å°ÄìÅª¤Ë¤«¤º®¤¼¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥ì¤¬Â¿¤á¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤òÄì¤Ë±£¤·¤Æ¥·¥ß¥·¥ß¤Ë¤¹¤ë¤È¹¬Ê¡´¶¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ä¡ª
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¹áºä¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤À¤È¤¤¤¦Åìµþ¡¦ºù¾å¿å¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Ö¤é¡ÁÄâ¡×¤ÎÌý¤½¤Ð¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡ªº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤ÎÍ§Ã£¤È¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤¢¤½¤³¤¦¤Þ¤¤¤ä¤Ä¤À¤è¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¢¡Ö¤³¤³ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ê¤É¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ±Å¹¤À¤¬¡¢¾ïÏ¢¤Î¹áºä¤ÎÎÏ¤ÇÆÃÊÌ¤Ë½Ð±é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¹áºä¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡ª¡×¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¹áºä¤µ¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÌý¤½¤Ð¤òËËÄ¥¤ë¡£
ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Ìý¤½¤Ð³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¿ï°ì¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¡ªº´µ×´Ö¤â¡Ö»Ý¤ß¤ò¿©¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡¢±öÊ¬¤¬ÃúÅÙ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¿´¤ÇÈ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ÚÂî¾åÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ËÊÑ²½¡ª¡Û
¡Ö¤¢¤Ö¤é¡ÁÄâ¡×¤ÎÌ£¤ËÌ¥Î»¤µ¤ìÈ¤¤ò¿Ê¤áÂ³¤±¤ëº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ë¡¢¹áºä¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÆó¿Í¡ª¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ»ß¤á¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡¢Ìµ¸ÂÌ£ÊÑ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¡¢Ìý¤½¤Ð¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡ÈÌ£ÊÑ¡É¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Ö¤Í¡Á¡×¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÊÁ´Éô¡Ë¿©¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ç¤ê¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö3Ê¬¤Î2°Ê¾å¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢Ìµ¿´¤Ç¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤½¤³¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤Ö¤é¡ÁÄâ¡×¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë5¼ïÎà¤ÎÂî¾åÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤Ã¤ÆÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¡ªº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¿Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÌÂ¤¦¤Î¤Ï¡¢¥é¡¼Ìý¤È¿Ý¡¢½çÈÖ¥Þ¥¸ÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ£ÊÑ¤Î½çÈÖ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂî¾åÄ´Ì£ÎÁ¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ï¼Â¤Ï¡ÈÀµ²ò¡É¤¬¡£¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ëÌ£ÊÑÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡ª
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ÚÌý¤½¤Ð¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¡ª¿Ê²½·ÏÌý¤½¤Ð¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡Û
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÌý¤½¤Ð¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÌý¤½¤Ð¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡È¿Ê²½·ÏÌý¤½¤Ð¡É¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¤Ë¤¢¤ë¡ÖDad's Ramen Ì´¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¿Ãæ²Ú¤½¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¡£
¤³¤³¤ÎÌÍ¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙÌÍ¤ä¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÌÍ¡¢Ä¶¶ËÂÀ¼êÂÇ¤ÁÌÍ¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤·¤ª¤Ë¤Ü¤·Oil¤½¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©ÌÍ¤¬¥¹¥´¤¤¤è¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ì¡×¡¢¡Ö¤ï¤¡¡Á¿©¤Ù¤¿¤¤¤³¤ì¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¹áºä¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¶Ó»åÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð Ëþ·Ü¸®¡Ê¤Þ¤ó¤Á¡¼¤±¤ó¡Ë¡×¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Õ¥©¥¢¥°¥éÌý¤½¤Ð¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢³°¤Ï¥«¥ê¤Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥È¥í¥Ã¤È½À¤é¤«¤¤¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¾è¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¤È¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌý¤½¤Ð¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡ÁÂç¹¥¤¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¿©Íß¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü2ÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ëÌý¤½¤Ð¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤º¤¢¤Ã¤¤£¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ëÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¡ÖÌÍZIN¤µ¤¤¤È¤¦¡×¤Î¿Ê²½·ÏÌý¤½¤Ð¡£ÏÂµí¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ä¡¢À¸¤Î¥Ñ¥óÊ´¡¢ÀÖ¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌý¤½¤Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íñ²«¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤â°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤ËÌÍ¤ò¿»¤¹¤³¤È¤Ç¤Ä¤±ÌÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥á¥ì¥ó¥²¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¡¢¥Ë¥ª¥¤¤¬¥¹¥Ã¥²¥§¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¹âµé¾ÆÆùÅ¹¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¹¤ë¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡ª¤½¤ÎÌ¤ÃÎ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢¤¦¤Ã¤Þ¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤é¤³¤¤¤¿¤³¤ì¡×¤ÈÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¡£º´µ×´Ö¤â¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¹áºä¤¬¡Ö¤Ê¤¼¡¢Ìý¤½¤Ð¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ªÆó¿ÍÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤â¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤ÏÊÖ»ö¤â¤»¤º¤ËÌ´Ãæ¤ÇÌý¤½¤Ð¤ò¸ý¤Ë±¿¤Ó¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÌý¤½¤Ð¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
