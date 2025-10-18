テウン・ズヴェッツが個展を日本初開催　デザイナー本人によるスタジオツアーやワークショップも

オランダ出身のデザイナー テウン・ズヴェッツ（Teun Zwets）が、日本初の個展「Design A」を表参道の「シボネ（CIBONE）」で開催する。会期は11月1日から11月16日まで。

同展では、テウンの代表作である薪木を使用した家具コレクション「Splitted」からキャビネットやテーブル、ランプなど50点以上の作品を展示・販売。同氏が身の回りにあった薪木からスタートした素朴で根源的なものづくりの原点「A」を通して、「デザインとは何か」を問いかける。会場は、テウンが廃棄段ボールを用いて制作。家具コレクションとともに、インスタレーション作品として体験できる空間に仕上げるという。なお、テウンは、会期初日の11月1日と2日の2日間、会場に在廊予定だという。

会期前日の10月31日の夜には、レセプションパーティーを開催。テウン本人が在廊し、特設空間と作品について解説するスタジオツアーを行う。また、特別企画として「Splitted」のミニチュア家具を制作できるワークショップ「Create Your Own with Teun Zwets」を実施する。スタジオツアーとワークショップは現在、公式サイトで予約を受け付けている。

■テウン・ズヴェッツ「Design A」

会期：2025年11月1日（土）〜11月16日（日）

会場：CIBONE

所在地：東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1階

