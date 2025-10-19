元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が18日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演。コンビを解散した経緯を明かした。

亮は現在の心境を「今考えると、ツッコみがどうのより、色んな事があってもいいな、と俺は凄く思うようになった。人の感情を動かすことで、人が笑ってくれたりするんだったらいいんじゃないの」と語った。

MCの「サバンナ」の高橋茂雄から「その境地にまで行くには、20代、30代では無理かもしれないですね」と言われると「どデカい謹慎を食らったらこうなる。でかいのはどデカい謹慎」と答えた。

「コンビ関係とか、仕事に対する考え方も変わりましたか？」と聞かれると「コンビ関係だと、淳に色々やってもらって、テレビに復帰できるようになったっていうのがあるから、もう頭上がらないですよ。淳はそれを感じるから、フラットにしようとするけど、時間かかるやん。なかなかそのメンタルにならへんし、俺が気を使っているのもわかるから…。事務所が違ったりすることで、足並みそろえるの難しいよね、とか、コンビでこれからやっていくビジョンが見えない」と、コンビとして対等の立場で活動していくことの難しさを語った。

解散は淳から“未来に向けた選択肢”として提案されたという。「初めて言われたときには、俺の中では「別にこのまま屋号“ロンドンブーツ”があって、好きなようにやったらええやん、今もそうやしと思っていたけど、2人のために持って帰れてないなあとか、そんなことを考えない、もっとナチュラルな考えになってきている」とし、高橋が「自分のために？」と聞くと「そうそう。そう思った時に腑に落ちて。そうしようか、そっちの方がええなあ」と思うようになったと明かした。

1993年に結成。94年に吉本興業に所属し、現在のコンビ名になった。淳の赤髪と亮の金髪がトレードマークで注目を集めた。19年6月、亮は事務所を通さずに反社会的勢力の宴会に出席して謝礼を受け取った「闇営業」問題で謹慎処分を受けた。その後、淳が社長を務める会社に所属しながら、吉本とエージェント契約を行い活動を再開した。だが、今年6月にコンビの解散を発表した。