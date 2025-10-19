SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃、抜群プロポーション全開！ 写真集の撮影姿にも絶賛の声
10月6日に30歳を迎えたプロテニスプレイヤー・園田彩乃。昨年の休養中に水着姿をSNSに投稿したところ、その引き締まったスタイルが話題に。今後は写真集の発売も決定しており注目が集まっている。そこで今回は、彼女の美スタイル際立つSNSショットを紹介。写真と併せて見ていこう！
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（19枚）
■ナイトプールでの水着姿
水着姿が話題になったことを受け、昨年7月20日には「水着がどこのかって聞かれたので… @shein_japan でめっちゃ安く買いました ブルーが好きなので今年はブルーで」と、夜のプールで眩しい笑顔を披露。ファンからは「ナイスバディ」「可愛すぎる」「最高」などのコメントが多数寄せられた。
■ビーチでの水着姿
今年7月7日には、黒の水着×サングラス姿を投稿。「潮風でベッタベタ 写真集撮影でしたーー 今回も仕上がり楽しみ！」「#湘南の海 #鵠沼海岸 #暑すぎて汗だく」とつづり、美背中が印象的な後ろ姿も収めた。コメント欄には「筋肉が綺麗」「神ボディ」「スゴイ」など絶賛の声が集まった。
■極小の水着姿
その後、8月11日には「写真集撮影第六弾 静岡の神社横の川で撮って来ました」と、背中が大胆に開いた黒ワンピース姿を公開。美スタイル際立つタイトな仕様となっている。写真集への期待感高まる投稿に「めっちゃ綺麗」「素晴らしい背筋」「ヴィーナス」などの反響があった。
引用：「園田彩乃」インスタグラム（ayano_1006）
