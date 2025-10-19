◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース 第２日（１８日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

１２位で出たプロ２年目の吉沢柚月（ゆづき、２１）＝三菱電機＝が５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算６アンダーでトップと２打差の４位に浮上した。ツアー史上３人目となるウェーティング（繰り上がり出場）からの初優勝を狙う。６４の木村彩子（２９）＝コンフェックス＝、６９の渡辺彩香（３２）＝大東建託＝、６８の高橋彩華（２７、さやか）＝フリー＝が通算８アンダーの首位に並んだ。

吉沢が猛チャージした。１番で１０メートルをねじ込み、３番まで３連続バーディーで「出だしがすごい良くて流れに乗れた」。開幕３日前に繰り上がりで急きょ出場が決まり、自身最高の４位に浮上した。昨季は１９戦中１８戦で予選落ち。今季は下部ツアー優勝など実績を重ね「全部が良くなった」。Ｏ・サタヤ（タイ）、香妻琴乃に続くツアー３人目のウェーティングからの優勝を射程にとらえた。

ピンチを乗り越えた。第１日の夜に飲食店「やよい軒」でチキン南蛮を食べた後、愛用するヤーデージブックを紛失。グリーンのライン、ラフからの打ち方など細かくメモしていた。「まぁ、しょうがねえや」。この日は開き直り、キャディーと綿密に会話して助言を受けて好スコアを生んだ。

同じ千葉出身で、麗沢高の２学年先輩・西郷真央（２４）が４月に海外メジャー、シェブロン選手権を制した。吉沢は「真央さんから刺激をもらい、頑張ろうと思う。優勝を目指したい」。０３年度生まれの「ダイヤモンド世代」７人目となる優勝を地元でつかむ。（星野 浩司）

◆吉沢 柚月（よしざわ・ゆづき）２００３年１１月２３日、千葉・市川市生まれ。２１歳。父・直和さんの影響で９歳からゴルフを始める。麗沢高では西郷真央の２年後輩。プロテストは２３年１１月に３度目の挑戦で合格。２５年９月の下部ツアー・山陽新聞レディースカップで初優勝。得意クラブはアイアン。趣味は一人カラオケ、さつまいもスイーツを食べること。憧れの選手は稲見萌寧。１６４センチ、５７キロ。