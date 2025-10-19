¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁËÜÀïÅ¸Ë¾¡ÛÀÄ³ØÂç¤Ê¤É¡Ö£·¶¯¡×¤¬¼´¤â¡¡µÞ·ã¤ËÎÏ¤Ä¤±¤ë¹ñ³Ø±¡Âç¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡ËÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»ÔÎ¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¥´¡¼¥ë¡á£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë
¡¡ËÜÀïÅ¸Ë¾¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ì¤Ð·ë¶É¡¢Á°²ó¾å°Ì£·¹»¤ÎÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¤¬µó¤¬¤ë¡£
¡¡Í½Áª²ñ£±°Ì¤ÎÃæ±û³Ø±¡Âç¤«¤é£´°Ì¤ÎÆüÂç¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£³£´ÉÃº¹¡£ÆÍ¤È´¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½Áª²ñÄÌ²á¹»¤«¤éÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡Á°²óÇÆ¼Ô¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í½Áª²ñ¹»¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÀÄ³ØÂç¤ò´Þ¤á¤ÆÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤â¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Âç³Ø±ØÅÁ³¦¤Ï¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ³«ËëÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£³Æü¡Ë¤ÇÏ¢ÇÆ¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤Ïºòµ¨¤«¤é£³Âç±ØÅÁ¤Ç£´Àï£³¾¡¡£¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤ê¡¢ºòµ¨¤è¤êµÞ·ã¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ýÏ©¤Î¼çÍ×¶è´Ö¤ÇÀï¤¦¼çÎÏ¤â¡¢ÉüÏ©¤Î¤Ä¤Ê¤®¶è´Ö¤òÃ´¤¦¿Íºà¤âÁª¼êÁØ¤¬Ê¬¸ü¤¤¡£¡Ö£·¶¯¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¹ñ³Ø±¡Âç¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤È¸«¤ë¡£¡ÊÃÝÆâ¡¡Ã£Ï¯¡Ë