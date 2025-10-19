◆第２８回富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京・芝１６００メートル、良）

第２８回富士Ｓ・Ｇ２は１８日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、３番人気のガイアフォース（横山武）が、２番手から直線で抜け出して重賞２勝目を挙げた。Ｇ１馬３頭を破っての勝利で、ダートでも活躍する二刀流は、優先出走権を獲得したマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都）を目指す。

２番手から先頭に立ったガイアフォースの直線、背後には国内１６００メートル無敗のジャンタルマンタルがいた。抜群の手応えで抜け出すタイミングを図るＧ１馬に、最後まで前に出すことを許さない粘り腰で半馬身差で勝利。横山武は「ジャンタルも５９キロでハードだったと思うんですけど、それでも追い詰められて。強い馬だなと思って追ってましたけど、よく頑張ってくれました」とパートナーとともに相手の強さをたたえた。

ジャンタルマンタルの他にも、ソウルラッシュ、シャンパンカラーとＧ１タイトルを持つメンバーを相手に、２２年セントライト記念以来となる約３年ぶりの美酒。鞍上の好判断が逆転劇につながった。

前走の安田記念はジャンタルマンタルの後ろから運んで１馬身半差の２着だったが、今回は後ろにライバルを従えて直線へ。杉山晴調教師は「番手につけて思ったより前、前で。馬場も読んでくれたと思うんですけど、ジャンタルの後ろに行くのかどうかは武史騎手の判断で。あのような形になるとしぶといですね」。初騎乗で持ち味を存分に引き出した鞍上を評価した。

２４年フェブラリーＳも２着で、芝とダートで結果を出す二刀流。今後はさまざまなプランが選択肢に入りそうだが、指揮官は「これで胸を張ってマイルＣＳに行けます」と力強く宣言。横山武も「Ｇ１でもチャンスがある馬」とトップクラスのポテンシャルを感じ取る。昨年のマイルＣＳは６歳のソウルラッシュが待望のＧ１初制覇。完全に勢いを取り戻したベテランがマイル界の頂点を見据える。（浅子 祐貴）

◆ガイアフォース 父キタサンブラック、母ナターレ（父クロフネ）。栗東・杉山晴紀厩舎所属の牡６歳。北海道安平町の追分ファームの生産。通算成績は１９戦４勝（うち海外１戦０勝）。総獲得賞金は３億７３３４万４０００円（うち海外０円）。主な勝ち鞍はセントライト記念・Ｇ２（２２年）。馬主はＫＲジャパン。