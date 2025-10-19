

安易な気持ちで飼ってはいけないのです（写真：初心者太郎／PIXTA）

飼っている動物が病気になったら、動物病院に連れていきますよね。動物病院には外科、内科、眼科など、さまざまな専門領域の獣医師がいますが、獣医病理医という獣医師がいることを知っていますか？

この記事では、獣医病理医の中村進一氏がこれまでさまざまな動物の病気や死と向き合ってきた中で、印象的だったエピソードをご紹介します。

ブタの遺体に起こっていたこと

解剖台に横たえた「ブタ」は、肋（あばら）が大きく浮いていて、全体が骨ばっていました。

一見して筋肉が少なく、貧血も起こしており、長いこと満足に餌を食べていなかったのだろうと想像できます。皮ふにはハリがなく、脱水していることが見て取れます。解剖してみると、案の定、皮下や体内に通常ならあるはずの脂肪がほとんど見当たりません。胃には潰瘍ができ、出血を起こしていました。

一通りの病理検査を終えての結論は、「十分な餌を食べられなかったことによる衰弱死」です。

僕が解剖を行うブタの多くは一般家庭でペットとして飼われていて、「ミニブタ」あるいは「マイクロブタ」と呼ばれています。

品種改良によって生まれた小型のブタで、大きさは家畜のブタの3分の1（ミニブタ）から5分の1（マイクロブタ）くらい。本来は実験動物だったものが、近年では珍しいペットとして一般にも流通しています。

ブタ全般にいえることですが、性格は穏やか。きれい好きで、体臭はほとんどありません。トイレも決まった場所でします。イヌと同じくらい高い学習能力を持ち、「おすわり」や「待て」なども覚えます。愛嬌があり、見た目にもかわいらしい動物です。

もともと欧米でペットとしてブームになっていたマイクロブタ（ここからはミニブタを含む）は、2010年代後半に日本へ入ってきました。

そして、テレビや動画配信サイト、SNSなどで紹介されるようになると、日本でもペットとしての人気が高まり、最近では街にマイクロブタと触れ合えるカフェまであります。

3割が痩せている個体

そんなペットとして飼われていたマイクロブタを、僕は年に3体ほど病理解剖しています。持ち込まれる遺体の8割方は0〜3歳の若い個体で、多くは突然死をきっかけに死因の特定を依頼されます。

異物の誤飲（ブタは好奇心旺盛で何でも口にします）、感染症のほか、死因がわからないこともありますが、特筆すべきは、これまでに病理解剖を行ったマイクロブタの約3割が、冒頭のような「十分に餌を食べられなかったであろうことによる痩せた個体」であることです。

栄養が足りなければ体は脂肪や筋肉を分解して生き永らえようとしますが、その状態が長く続けばやがて力尽きます。

そのようにして死んだマイクロブタは、遺体を一見するだけで、「あぁ……。この子はあまり餌をもらえなかったんだな」とわかります。

僕は毎日のようにさまざまな理由によって亡くなった動物の遺体を診ていますが、十分な餌が与えられず衰弱死した動物の遺体ほど、やるせない気持ちになるものはありません。それは、ひとえに、人間の無知や身勝手によってもたらされた死であるからです。

いくら名称に「ミニ」や「マイクロ」とついていても、それは家畜のブタや野生のイノシシと比較してのこと。順調に成長すれば、ミニブタは体長1m・体重100kg、マイクロブタも体長60cm・体重40kgほどに達します。小学生の体重などを優に超えてくるのですね。

そうなると、狭い家屋内では飼育が難しくなってきます。

また、普段は大人しくても、不意に抱きかかえられて驚いたときなどには、甲高い悲鳴をあげて暴れます。体が大きくなれば、当然その鳴き声も大きくなります。

田舎にポツンと建った一軒家ならいざ知らず、住宅地やマンションなどで飼育するなら、飼い主はご近所トラブルが起きる心配を常に抱えていなくてはなりません。

そもそも、ペットとしてのマイクロブタの歴史はせいぜい20年。日本では10年ほどです。1万年以上の歴史を持つイヌやネコと比べて歴史は非常に浅く、現状では、彼らを健康的に飼うための情報が圧倒的に不足しているのです。

いったい何年くらい生きるのか。どのように飼えば健康で長生きするのか。高温多湿な日本において、最適な飼育環境はどのようなものか（ブタは体温調節が苦手です）。どのような病気にかかりやすいのか。最適な餌の種類や量はどのくらいなのか……など、動物を飼育するにあたりその飼い主が本来知っておかなければならない事項の多くが、よくわかっていません。

大きくならないように餌を…

動物病院にも、ペットのブタを適切に診察できる獣医師はほとんどいません。イヌやネコのような保険商品もありませんから、いざ病気になれば治療費は高額になります。

また、飼育にあたっては定期的な爪切り、オスの場合は牙（犬歯）のトリミングが必要です。予防接種や避妊・去勢手術も推奨されていますが、対応できる動物病院は非常に少ないので、飼育を開始する前から動物病院を見つけておく必要もあります。

「小さくてかわいらしい」というイメージだけでマイクロブタを飼い始めた人のなかには、ほどなくして「こんなはずじゃなかった」と後悔する人が少なくありません。

実際、日本より一足先にブームが起きた欧米では、ミニブタやマイクロブタの飼育放棄が相次いでいて、社会問題にもなっています。

名称に「マイクロ」や「ミニ」とついていても、成長すればそれなりに大きくなること。また、餌が足りないと比較的簡単に衰弱してしまうこと。

こうした特性が十分に知られていないため、「餌の量を減らせば体が大きくならないだろう」と安易に考え、意識的あるいは無意識的に餌の量を制限してしまう飼い主が一定数いるのでしょう。

実際に動物病院の獣医師から、「ブタが大きくなりすぎないように、餌を減らす飼い主がよくいるんですよ」という話をしばしば聞きます。僕がマイクロブタの飼い主に直接行った聞き取りでも、「この人は無意識のうちに餌の量を減らしていたのではないか」と感じることがあります。

「いっそいなくなってほしい」

病理解剖を依頼してこられる飼い主の多くは「この子がなぜ死んでしまったのかを知りたい」と考えておられますから、みなさん愛情を持ってその動物を育てていたのでしょう。

しかし一方で、世の中には「実際に動物を飼ってみたら想像と違った。今となっては、いっそいなくなってほしいと思う」という人も残念ながらいます。

そのような飼い主の意識的あるいは無意識的なネグレクトによって、理不尽に命を落としているマイクロブタが少なからず存在するのではないか――そんな不安を、僕はここ10年ずっと抱いています。

持ち込まれる遺体の実に3割が痩せているという事実。

愛情を持って飼われていたであろうケースでさえそうなのですから、背後にどれほどの暗数（表に出ない数）があるのか……正直なところ、見当がつきません。

また、痩せているのとは反対に、肥満の子も少なくありません。肥満になると関節に負担がかかって傷めるほか、さまざまな病気の原因になるので、健康にとっては肥満もよくありません。

動物を飼うことは、その命に対して責任を負うことでもあります。

飼い主となった者は、その動物の寿命が尽きるまでの数年、あるいは数十年、絶え間なく世話を続けなくてはなりません。そしてその過程では、動物の病気や老いにも向き合わなくてはなりません。

健康で長生きさせる飼い方を勉強し続けなくてはなりませんし、場合によっては動物のために飼い主が自らの生活を変化させる必要も生じます。

人間の無知や身勝手で

動物を飼うということは、決して「かわいい」「楽しい」「癒やされる」ことばかりではないと、飼い主は知っておかなくてはなりません。これらの覚悟がないなら、その人はまだ動物を飼うべきではないでしょう。

今回はミニブタやマイクロブタのケースを取り上げましたが、獣医病理医という仕事をしていると、人間の無知や身勝手によって命を落とした数多くの動物と出会います。

そんな不幸な命が一つでも減るよう、僕はこれからも、さまざまな命の記録をみなさんにお伝えしていきます。

（中村 進一 ： 獣医師、獣医病理学専門家）

（大谷 智通 ： サイエンスライター、書籍編集者）