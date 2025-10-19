お笑いタレントの村上ショージ（70）が18日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。先日「辛かった」ことを明かした。

劇場で、「中川家」の礼二が差し入れを持って来てくれたため皆で分けて食べたが、一緒にいたのは月亭八方、「ザ・ぼんち」、「オール阪神・巨人」だったと言う。

食べ終わり、片付けする時に「大体後輩がするですやん。僕がゴミ箱持って来て。テーブル拭いて。70歳の私が一番後輩やから。ゲラッゲラ笑ってて、それ普通20代、30代がやることですよ言われても…」とぼやいた。

さんまは「70過ぎの芸人たちが、まだ頑張っているっていう凄さもあるよね。昔では考えられない」と言うと、ショージは「さんまさんがおったら、さんまさんも先輩ですから…」とうなずいた。

さんまは「そうそう」と言いながらも、オール巨人とは「先輩」談義でもめているとし、「芸能界に入ったのは巨人が先で、吉本に入ったのは僕が先なんです。途中から吉本に来たんで、“巨人”って呼んでしまっている。ずーっと心の中で“巨人兄さんやで”って言うてたみたい」と笑っていた。