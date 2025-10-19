来季から先発に転向する広島・栗林良吏投手（２９）が１８日、廿日市市の大野練習場で取材に応じ、チームの期待に応えることを誓った。今シーズン終了前に新井監督から打診されて、快諾。不安を吐露しつつ、今オフの取り組みで自信に変えると決意した。チームは今季、３２年ぶりに２桁勝利達成者なしと先発陣が苦戦。リリーフ一筋の右腕が新境地を切り開き、５位からの巻き返しに尽力していく。

◇ ◇

−新井監督から打診された際、驚きや戸惑いなどは。

「最初に言われた時は多少、ビックリはしました。でも新井監督もずっと考えてくださって、新井監督の意見を聞かせてもらってという感じだったので。期待に応えたい気持ちだけでした」

−新たな挑戦。まず着手すべき点は。

「球数をいっぱい投げなきゃいけないんで、そこはしっかりやらないといけない。今は岡本や辻がフェニックスで先発をしていて高２軍監督も『球威が落ちていない』とコメントされている。やっぱり先発としては、そこが一番大事じゃないかと思います」

−オフに取り組むメニューも変わる？

「自分がやらなきゃいけない目標がリリーフの時とは変わってくる。ブルペンの入り方、トレーニングの仕方は変わらないけど、シーズンに入るまでのボールを投げる時間は変わると思う」