読書の秋。「そう言えば最近、本を手に取っていない」という方が多いのではないか。日本人が本を読まなくなったと言われる中で、近年、各地に増えているのが本をテーマにした旅館やホテルだ。図書館並みに豊富な蔵書に囲まれ、好きな時に好きなだけ本を読む贅沢に浸る。この秋はそんな“読書リトリート”体験をしてみませんか？

半年に読む本、「1冊未満」が過半

デジタル化が急速に進行する中、日本人が本を読まなくなったと言われるようになって久しい。

クロス・マーケティングが全国20〜69歳の男女を対象に行った「読書に関する調査（2025年）」（1100サンプル）によると、週刊誌や漫画を除いて半年に読む本が「1冊未満」という人が51.6％と過半を占めた。とりわけ40代は男性が51.8%、女性に至っては61.8%と「1冊未満」の比率が高い。

2024年には、ビジネスパーソンから読書の時間を奪っている「全身全霊で働く社会」の危うさを問う『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（三宅香帆著、集英社新書）が話題となった。この調査結果も、仕事や子育てに忙しい世代ほど本を手に取る機会が減ってしまう現実を証明した形だ。

都内在住の50代の管理職の男性は、子供が大学生になって妻と2人で国内のリゾートホテルや温泉旅館巡りを始めた。旅行鞄の中に必ず詰めていたのが、書店で目に留めて購入しておいた本だ。

「ウィークディは仕事があるし、週末もゴルフが入ったりすると、じっくり本を読む余裕がない。その点、旅先では移動中も含めてたっぷり時間が取れるので、常に4〜5冊は本を持っていくようにしていた」

旅の友は主としてビジネス関係の書籍や新書。そればかりだと気分転換にならないので、趣味の海外ミステリーも1〜2冊入れるようにした。

荷物を減らすためにタブレットで電子書籍を読もうとしたこともあったが、「老眼のせいか、長時間タブレットを見るのはつらい。やはり、紙の本のページを繰るのが読書をしているという気にもなる」という。

日本にも増える「本をテーマにした宿泊施設」

旅先での入浴も読書をしながらだ。外の空気を感じながら客室露天風呂で本を広げるのが旅先のルーティンで、大浴場には滅多に足を運ばない。

そんな男性が数年前に出会ったのが、本をテーマにした宿泊施設だ。 海外では米国・ニューヨークやカナダ・トロントなどに展開するライブラリーホテルや、タイ・サムイ島にあるザ・ライブラリーなどが有名で、図書館規模の蔵書を備え、中には作家を招いた読書会など本をテーマにした宿泊体験を提供する施設もある。

米ニューヨークのライブラリーホテル（Jim.henderson - Own work, , via Wikimedia Commons)

日本でも近年、こうしたホテルや旅館が増えている。

2022年に本の街、神保町（東京・千代田区）で開業した“読書するために泊まるホテル”BOOK HOTELは、昨年、京都市に第2弾となるBOOK HOTEL京都九条をオープン。

今夏には埼玉・所沢市のポップカルチャー発信拠点、ところざわサクラタウンの中に、約5000冊の蔵書と読書スペースを設置したホテル、IN THE LIBRARY hotel and books TOKOROZAWAが誕生している。

前出の男性は「おかげで旅先に重い本を持っていく必要がなくなった。宿によっては絶版になった昭和の本なども読め、興味の対象が広がっている」と話す。

「宿一軒が大きな図書館のよう」

中学生の息子を持つ都内在住の40代のワーキングマザーは、自宅からドアツードアで1時間ほどの神奈川・箱根温泉に家族でよく出かけている。以前はニューオープンで雰囲気の良さそうな宿を物色していたが、数年前に本をテーマにした宿に出合い、以降、時折リピートするようになった。

「宿一軒が大きな図書館のようで、文学少女だった自分には懐かしく安心できる場所。客室にも著名人による選書のコーナーがあって、気になった本は購入して持ち帰っている」

本だけでなく、地元の食材をふんだんに使ったイタリアンの夕食や、大浴場や客室露天の泉質のよさも満足度が高いという。

ワーキングマザーが通う箱根本箱は、新書と古書、洋書を合わせて1万冊以上のストックを誇る。運営母体は雑誌『自遊人』を発行するメディア・クリエイション・カンパニーの自遊人だ。

同社は、長野・松本市の老舗旅館を再生した松本十帖にも、目玉の1つとしてブックホテルの松本本箱を設置している。宿のエントランスから続く本の道や、ブックディレクターの幅允孝氏率いる選書集団BACHなどが選んだ本を集めたげんせん本箱、浴場だった場所を改装した“本に溺れる”オトナ本箱、迷路のある本棚に絵本が並ぶこども本箱などのコーナーがあり、テーマパーク感覚で楽しめる。

“The 10 Best Hotels in Tokyo”に選出も

東京・港区の芝パークホテルは2000年から23年にかけて全館リニューアルを行い、建築や写真、アートなど一般書店ではあまり見かけない専門書を中心に1500冊以上を揃えたライブラリーホテルへと生まれ変わった。ディレクションを手掛けたのは銀座 蔦屋書店だ。

随所に設けられたライブラリースペースには、異なるテーマで選んだ本が陳列され、ドリンクバーから持ち込んだワインやコーヒー、紅茶を飲みながら読むこともできる。ウッド調で高級感のある家具を配した居心地のいいスペースはインバウンド（訪日外国人観光客）にも好評で、同ホテルは今年、米フォーブスの“The 10 Best Hotels in Tokyo”に選出された。

長引く出版不況で雑誌の休廃刊や出版社の倒産が相次ぎ、書店の数はこの20年間でほぼ半減している。出版業界としては、宿泊を通した新しい読書体験を、失われた読書時間の復活や、幅広い年代層の読み手の発掘につなげていきたいところだろう。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で著者の三宅氏は、デジタル化により自分が求める情報だけを抽出できる環境の中で多くの情報や価値観に触れる読書は「ノイズ」と感じられることもあるが、実はそのノイズこそが新しい知識や気づきをもたらし、想像力や思考力を養うために重要なものだと説いている。

豊かな自然や静寂など非日常の空間に身を置く旅先は、多様なノイズに触れ、取捨選択するチャンスとも言える。最近本をじっくり読んでいないという方は、この秋に各地の本の宿を訪れてみては？

筆者：森田 聡子