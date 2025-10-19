「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「なんで？」は、詰問の言葉

職場やチームの中で、「あの人、いい人そうなのに、なんか苦手…」と距離を置かれてしまう人はいないでしょうか。もしかするとその原因は、日常会話の“たった一言”にあるかもしれません。その言葉は「なんで？」です。

たとえば、部下が仕事でミスをしたときに、あなたはこう言っていませんか？

・「なんでできなかったの？」

・「なんでそうなったの？」

聞いている本人は、「問題を分析して伸ばしてあげたい」という善意のつもりかもしれません。

しかし、相手にとっては「詰問されている」ようにしか聞こえないのです。

「理由」を直接聞いても、答えは出てこない

そもそも「なんで？」と聞かれても、即答できる人は多くありません。

それでも上司から問い詰められれば、部下はとりあえず何かを言わなければいけないですよね。

すると結果として、出てくるのは謝罪か、言い訳だけです。

そして、その瞬間の会話は成立しているようで成立していない状態になります。

言葉は交わされていても、心はすれ違っている。これが、最も厄介な「会話のねじれ」です。

モチベも立場も違うのに、同じ土俵では考えられない

上司と部下、先輩と後輩では、経験も情報量も違います。

「なぜ？」という質問は、自分と同じ前提で考えられる人にしか通用しないのです。

にもかかわらず、それを相手に投げかけてしまうと、相手は「理解されていない」と感じて心を閉ざします。

そして、表面上は礼儀正しく対応していても、内心ではこう思うのです。

「この人には、本当のことを言ってもムダだな」と。

あなたもこういった「詰問型のなぜ」を使ってしまっていないか、確認してみるとよいでしょう。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）