◇MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦 マリナーズ 6-2 ブルージェイズ(日本時間18日、T-モバイル・パーク)

ワールドシリーズ進出へ王手をかけたマリナーズのユジニオ・スアレス選手が試合後の会見で勝利の喜びを語りました。

スアレス選手は今季途中にダイヤモンドバックスからマリナーズへと移籍。そしてレギュラーシーズンでは二つのチームで合わせて49本の本塁打を放つ活躍を見せました。そしてポストシーズンではタイガースとの地区シリーズ第3戦で1本塁打を記録。さらにこの日は、2回に先制ソロ、そして8回には勝ち越しの満塁弾を放ち、勝利に大きく貢献しました。

会見でスアレス選手は、記者から「この満塁弾が今までのキャリアで一番感情的になったのでは？」と問われると、「正直に言うと、イエスと言いたいですね。キャリアの中で素晴らしい瞬間はたくさんありましたが、今日は特別な日です。グランドスラムを打ち、ポストシーズンでチームの勝利に貢献し、ファンの前で大一番を戦う。ファンは長い間待ち望んでいましたし、私自身もそうでした。キャリアを通して、この瞬間を待ち望んできました」と語りました。

またスアレス選手は家族思いの一面も見せます。満塁弾を放ち、ホームインする手前では、両手を広げ天を仰ぎ、ホームインした直後には両手でハートマークをつくり、それをスタンドに示しました。そのポーズの理由については「神様に『この瞬間をありがとう』と祈りました。ホームベースを踏んだときは、妻に示しました。彼女も祈っていると分かっていたからです」と説明しました。

そして最後には、会見中ずっと同席した幼い娘二人にも記者が質問。「パパの一番のかっこいいところは？」と聞くと、恥ずかしそうに小さい声で「ホームランを打つところ」と答えるとスアレス選手が「よし、ホームランを打って最高の選手になる」と応じ、優しい父親の顔も見せました。