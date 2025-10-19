アンバランスな美貌にうっとり…韓国女子ゴルファー、魅力あふれる夜のプライベートSHOTに反響【PHOTO】

韓国女子ゴルファー、アン・ソヒョンのプライベートSHOTがファンを魅了している。

【写真】アン・ソヒョン、美貌際立つ夜のプライベートSHOT

アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「ロングヘアのおかげで、最近は手がかかるけどスタイリングする楽しさがある」とキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真には、暖色のランプに照らされた室内で鏡越しに自撮りをするアン・ソヒョンが写っている。ナチュラルメイクにゆるく巻いたロングヘア、さらにはシンプルなノースリーブトップスにベージュのカーディガンを羽織った姿で、プライベートの飾らない雰囲気を披露している。

スマートフォン越しにこちらを見つめ、上品に唇をすぼめるなど童顔とアンバランスな魅力をあらわにしたアン・ソヒョン。彼女の美貌にはファンから「女優よりも可愛い」「完璧な美しさ」「アスリートなのに綺麗すぎでは」「ホンモノの女神…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・ソヒョンInstagram）

アン・ソヒョンは1995年4月16日生まれの30歳。幼い頃はピアニストを夢見ていたが、父親にゴルフ練習場へと連れられたのをきっかけに小学5年生からゴルフを始め、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。優れた美貌と圧巻のスタイルで、韓国のみならず日本でも注目を集めている。