Æü¹â¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö·Ò¤°¡×¤³¤È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù²ÃÆà»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬ËÜÆü10·î19Æü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½Ð±é¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿Æü¹â¤Î¶õµ¤¡¢¤½¤·¤Æ²ÃÆà»Ò¤È¤¤¤¦½÷À¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤ò±Ä¤àÉã¿Æ¤òÂº·É¤·¼«Ê¬¤âÆ±¤¸ÀÇÍý»Î¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À·ª¿Ü±É¼£¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤Ã¤¿Éã¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¡¢ÀÇÍý»Î¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¼Ò¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ÇÇÏ¼ç¤Î»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£¾¾ËÜ¤Ï¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¸»º¡¦°éÀ®ËÒ¾ì¤ÇÍÌ¾¤ÊËÌ³¤Æ»¡¦Æü¹âÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤ÎËÒ¾ì¤ò¼êÅÁ¤¦Ìîºê²ÃÆà»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÀ¸»ºËÒ¾ì¤ÇÆ¯¤¯Êý¤Î1Æü¤ÎÆ°¤¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬¹ï¤ß¤Ç¡¢¤Þ¤¢Ë»¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¾¾ËÜ¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉã¿Æ¤È2¿Í¤ÇËÒ¾ì¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë²ÃÆà»Ò¤ò±é¤¸¡¢¡ÖËÒ¾ì¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¶¯¤¤ÇÏÆ±»Î¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢¶¯¤¤ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡È·ìÅý¤ò·Ò¤°¤³¤È¤ÎÉÔ³Î¤«¤µ¡É¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ø¸åÀ¤¤Ë»Ä¤ëÇÏ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÇÏ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ÇÆÀ¤¿¼Â´¶¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÌîºê²ÃÆà»Ò¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¡ÄTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ö¡È´°àú¤Ê½÷À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
²ÃÆà»Ò¤Î¿ÍÊªÁü¤¬ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼Â²È¤Î°éÀ®ËÒ¾ì¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î»ÈÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤½÷À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È²ÃÆà»Ò¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¡È¤¿¤À¶¯¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¹â¤È¤¤¤¦ÃÏÊý¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Æü¹â¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿Ëö¤Î·ë²Ì¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾Íè¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÀ¸»ºËÒ¾ì¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë²ÃÆà»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²ÃÆà»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¶¯¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Çº¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò½Ò²û¡£¡Ö²ÃÆà»Ò¤Ê¤ê¤Î¡È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¡É¤ä¡È´°àú¤Ê½÷À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£