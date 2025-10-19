俺ばっか言われるのはおかしい！　「家事」で争わないために発達障害の夫が決行した「すり合わせ」の一部始終

夫婦間の“争点”になりやすいのが「家事」だ。誰がどこを担当するのか、どのくらい徹底的にやればいいのか、基準は人により異なるところが難しい。ましてや発達障害の当事者と“そうでない人”の間では、認識のずれからなおさら大きな諍いが起きやすいが、どうしたらいいのだろう。石橋尋志氏が自らの体験をもとに具体的に語ってくれた。【全6回の第5回】

【対談者紹介】

●石橋尋志（いしばし・ひろし）

27歳の時にADHDの診断を受け、大阪府堺市で発達障害者のための自助グループ「さかいハッタツ友の会」を設立。企業に勤めながら全国に自助グループを広める活動をしている。

●野波ツナ（のなみ・つな）

漫画家。発達障害を抱える夫「アキラさん」との生活を綴った「旦那（アキラ）さんはアスペルガー」シリーズ（コスミック出版）は累計20万部突破の話題作となった。

【編集者】

対談前の打ち合わせで、「夫婦間のすり合わせ」という話がちょっと出ていました。そのときに石橋さんが、「家事基準」云々という話をしていたと記憶しています。野波さんの本でも、やっぱり家事が争点の1つになっていたと思いますが、その意味で興味深いので、少し説明していただけませんか？

【石橋】

そうですね。経験ある人も多いと思いますが、嫁さんから「ああしてほしい、こうしてほしい」と言われて、やってみたけど嫁さんの基準に達していなくて怒られる、という経験をしてきて、それでモヤモヤした気持ちになったところから「家事基準」なるものが出てきました。

ようするに、こう思ったんです。〈あれ？ これって嫁さんの基準で家庭が回ってるよね〉と。昭和の時代やったら、それでよかったやろう。でも、〈いや、ちょっと待てよ。俺、けっこう家のことやってるし〉って思ったとき、基準が高い嫁さんが偉そうにしてるのにちょっと腹立ってきたんですよ。

家をきれいにしたい嫁さんの気持ちと、きれいにしてなくてもいい私の気持ちとがある。そんなときに、なんで片方が美徳で正しいということになってるんだろう。それっておかしくない？ と思ったんです。

確かにキレイなほうがいい。でも、“キレイにしなければ”と思ってカリカリしてる嫁さんがおったら、それはイヤ。だったら掃除せんといてくれ。掃除せんでいいから、カリカリせんといて……なんて話をし始めたときに、

〈これを単発で話しても、通じへんなあ〉

と思って……。

実際、「何を理屈言うてんの」って返されて話し合いにならなかったんです。そこで、〈これは、ちゃんとまとめて論理的に説明せなわからんやろなあ〉と思って、自分の頭のなかを整理していった。

すり合わせで諍いがなくなった

【石橋】

片付けだけでなく、家の中で“すべきこと”って、たくさんありますよね。とはいえ、何種類かのジャンルにわけることもできる。たとえば洗濯などの「衣類系」、準備から後片付けまで含めた「食事系」、それ以外の清掃を含む「掃除系」とか。「布団干し」も作業が大きいから、ジャンルにしてもいいかもしれない。たぶん、4つか5つかぐらいに分かれますよ。

それぞれのジャンルの基準は、もちろん人によって全然違う。夫婦によっても違います。そこで、それをお互い数値化して、

「ここは一緒やね」

「ここは私は、達成ラインは8って思ってるけど、あなた2でいいと思ってるよね」

「ここはあなた、6って思ってるけど、私は3でいいと思ってる」

みたいなズレを、しっかり夫婦間で認識してすり合わせる。

完璧に2人の間をとることはできないでしょう。でも、「ああ、そういやこの人、ここだけはうるさく言ってたなあ」とか、「ここだけはきれいにせな、怒るしなあ」みたいなところをお互いが認識し、“見える化”すると、怒りが減るやろな……というふうに思って明確化したことがあるんです。文字通り1つずつ。

それが家事基準のすり合わせ。ただし、これを嫁さんとやったときは、メッチャ鬱陶しがられました。でも、その話をしてからは、家事でモメることはずいぶんと減りましたよ。

【野波】

相手の基準を知ったからですか？

【石橋】

そうです。たとえば、洗濯に関しては嫁さんのほうがが基準が高い。だから基本的に嫁さんがやるようになったけど、そこではこんな調整をしました。私が靴下を脱ぐとき、裏返しのまま洗濯機に入れるのを、嫁さんが気にしていたのですが、

「靴下は裏返したまま洗濯機に入れるので、そのまま洗ってください。ひっくり返す必要はありません。それをたたむときにも戻す必要はありません。自分がはくときに戻すから」

というふうにしたんです。

また、嫁さんと「俺の洗濯物はたたむ必要もない」というふうにしました。「俺の部屋にボーンと山積みにして置いておいてくれ」と。私はそこから着る物を出すし、着ない服は自分で片付ける。

〈洗った人（＝嫁さん）がタンスの中に入れるのが当たり前〉と思ってた嫁さんは、私の旦那のぶんまでやらされるのがすごい負担だった。なので、「それ、もうせんでいい」って言ったんです。

言ったそのときは、ちょっと怒ってたけどね。「はあ？ 常識ないなあ。何考えてん！」って。でもそう言いながら、私の洗濯を部屋にボーンと放り込んで、それ以上は文句なしになった。もちろん洗濯はしてくれる。

【野波】

なるほどー。

どのように「すり合わせ」をするか

【石橋】

逆に料理は私がするんですが、嫁さんは食べ物にこだわりがないから、私が作って「はい、できたよ！」って言っても、すぐには食べに来えへんのです。私は昔、それにちょっとイラっとしてました。

でも、嫁さんのことを「そういう人やから」と思ってみると変わるわけです。私が食事を家族3人分つくる。そして、自分の分をバーッと先に食べてまう。そのあとご飯が残ってて冷めてしまっても、嫁さんは食にそもそも興味がないから関係ない。「うまい」とも何とも言えへんまま、文句もなく、ただお腹が減るから食べる。

【野波】

なるほど。そこで「作ってくれてありがとう」っていう言葉を期待したり、あるいは「家族はそろってご飯を食べるもの」っていう枠を作っちゃったりすると、イラッとしてしまうからいけないわけですよね。

【石橋】

だから、“それぞれが自分の食べたいタイミングで、自分の食べたいようにせえよ”というふうにしたわけです。

【野波】

そうすると石橋さんは、自分が食べたいものを好きに作っていい、ということになりますよね。

【石橋】

そういうことです。私はお酒飲みながら料理をしたいので。なんなら家族の料理より、まず自分の飲めるアテを作って、キッチンで立ち飲みしながら、嫁さんと子どものを作って。それでときどき喜んでもらえる、みたいな“ハッピーな家事”ができてます。

【編集者】

お互いに「凸」「凹」みたいなのがあって、その凸凹がうまくはまる地点を、文字通り“すり合わせて”確かめてるのかなあっていうイメージがします。

【石橋】

そうですね。まあ、理論立ててするとすっごい鬱陶しがられるし、「面倒くさい」とは思われる。〈そんなん、できへんわ！〉と思う人も多いでしょうが、日常の会話のなかとか、それこそミーティングで、家族ミーティングで、「私こういうの苦手やねんなあ」とか「俺、こういうの好きやねんなあ」みたいな会話ができると、すごくすり合わせしやすいのかな、と。

【野波】

ASD傾向がある人はそういうのが好きですから、数値化って効くような気がします。妻がASDっぽい夫との付き合い方に悩んでいるケースでは、やりようがある、というふうに思いました。

【石橋】

そうですね。システムとしてとらえるというか、「ここの部分なら僕できるよ」というところが出てくるから。

後編記事『平和がいちばん…夫婦ゲンカ回避のために「発達障害の夫」が使い始めた“受け流す言葉”とは』へ続く。