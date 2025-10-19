◇フィギュアスケート グランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦 フランス大会（１８日、アンジェ）

ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、１３９・７１点、合計２１９・７５点で優勝した。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの本格化を告げるＧＰシリーズ初戦で、幸先よくスタートを切った。

昨季世界チャンピオンの「りくりゅう」。フリーでは、高さあるツイストリフト、サイドバイサイドの連続ジャンプ、スロージャンプなどを次々に決めた。得点を確認後は少し悔しそうな表情を浮かべながらも、三浦は「今日ここで優勝できて、すごくうれしい」と笑顔を浮かべた。

次戦は１１月１４日開幕のＧＰシリーズ第５戦、スケートアメリカ。１２月に控えるＧＰファイナル（名古屋）、そしてミラノ五輪をかけた全日本選手権（東京）へ弾みをつける。三浦は「今日は失敗した３連続、リフトがぐらっとなってしまったので、そこに集中して練習していきたい。まずはＧＰファイナルに出られるように頑張ります」と次戦を見据えた。