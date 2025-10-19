◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第３日（１８日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

５位で出た清水大成（２６）＝ロピア＝が８バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６３をマークし、通算８アンダーで単独首位に浮上。今年５月のメジャー、日本プロ選手権でツアー初優勝を挙げたパット巧者が、ツアー制施行後では２００８年片山晋呉以来１７年ぶり５人目となる日本オープンとの同年優勝に王手をかけた。４打差を逃げ切り、優勝者に付与されるマスターズ切符をつかみ取る。

メジャーの難セッティングで、清水が一人だけ異次元のプレーを見せた。平均スコア７２・１９の３日目に、大会記録まであと１打に迫る６３のビッグスコアをたたき出した。「トップに立っているのは分かっていたけど一打一打に集中できた。３日目だし、まだ守って勝てるような試合じゃない」。最後まで手綱を緩めることなく攻め抜いた。

１番で６メートルを沈めてバーディー発進し「あれを機にパターのフィーリングが良いまま回れた。ラインをしっかり読めた」。１４番で４メートルのフックラインをねじ込みパーをセーブ。１５番でも５メートルを決めきりスコアを伸ばし右拳を握った。昨年の平均パットでツアー歴代最高の１・６８８４を記録したパット巧者。速くて傾斜が強い今大会のグリーン上でも存在感を発揮している。

前週の米ツアー、ベイカレント・クラシック・レクサス（横浜ＣＣ）は現地ウェーティングだったが出場はかなわなかった。「もちろん出たかったけど、気持ちを切り替えて今週に集中できている」。時間を有効に使い、持ち球のフェードに磨きをかけてきた。海外志向は強く、今年の米ツアー予選会受験も視野に入れている。今回は従来の全英オープンに加え、優勝者に来年のマスターズの出場資格が付与されるとあり、勝ちにこだわり調整を積んできた。

開幕前日には２０１３年マスターズ覇者のアダム・スコットと９ホールを回った。「スイングの軸というか体幹というか。安定感がすごい」。目で学びつつ、積極的に質問を重ねた。「マスターズは小さいころからテレビで見て育った。みんなが行きたい場所」。メジャー２冠を達成し、オーガスタ行きの切符を勝ち取る。（高木 恵）

◆日本オープンと日本プロの同年２冠 過去に４人が達成。１９７５年の村上隆、８９年の尾崎将司、９９年の尾崎直道、２００８年の片山晋呉。

◆清水 大成（しみず・たいせい）１９９９年１月１７日、福岡・春日市生まれ。２６歳。９歳からゴルフを始める。高校時代はゴルフ部のない東福岡高で個人活動し、２年時に九州オープンで２位。日大に進み２０１７年日本学生で２１年ぶりの１年生王者に。２０年にプロ転向。ツアー３勝の時松源蔵を育てた篠塚武久氏の指導を受け、握りは時松と同じベースボールグリップ。１７５センチ、７４キロ。