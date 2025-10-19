「のびのび」育てても伸びません！　子どもの才能を潰したくない親にカリスマ塾長がおすすめする「3つの学習」

幼児から小学校低学年にかけての時期を「空白地帯」と呼ぶのは、りんご塾代表の田邉亨（たなべ・とおる）氏だ。わずか1教室から各地に約300教室を数えるまでに塾を成長させた、いま最も注目を集める教育者のひとりである。低学年までの時期はテストがあっても簡単で、入試もないので教育が疎かになりやすい。だから「空白地帯」なのだが、この時期は学習で目指す所を定めにくい時期でもある。どのような力の獲得を目指せば、子どもを成長させてあげられるのか、田邉氏の意見を聞いてみよう。

「のびのび」育てるのは正しいか

なぜ勉強するのか。勉強の目標をどこにおくのか。人により、子どもにより異なるし、時期によっても異なる。

テストで100点がとれればいい、という子もいれば、中学受験で第一志望に合格したいという子もいる。英才教育を施してやりたいとの考えがあって、幼児の頃から我が子を塾に通わせる保護者もいる。そうかと思うと、算数分野の最高峰である「算数オリンピック」で真剣に金メダルを狙って勉強する子もいる。

どの目標も「あり」だと思う。そして目標に多様性があるのもいいことだと思う。大切なのは、そもそも教育上の目標があることだ。なぜなら、これは新刊『本物の算数力』にも書いたことだが、幼児から小学校低学年の間は教育の「空白地帯」になりやすいからだ。

その時期の子を抱えた親の多くは「のびのび育ってくれれば十分」と考えて、良くも悪くも子どもを自由にさせてしまう。学校の勉強内容も簡単だから、少々できない子も「いつかできるようになる」と放置されやすい。勉強できる子がいても、才能があるとは認知されず、放任されがちとなる。そうやって目標も何もなく、悪い意味で野放しになってしまうから、子どもは自信を失っていくのだと本のなかにも書かせていただいた。

だから「頑張ろう！」と思える目標を持っているのは大事なことなのだが、とはいえ、小さい子に水から目標を立てる力はまだない。保護者のほうも、ここで急に目標の大切さを説明されたからと言って、何を目標にすればいいか、俄（にわか）にはわからないと思う。

そこでこの記事では、ひとつヒントとなるものをご提示したい。

「集中して取り組む姿勢」が重要

「りんご塾」からはこれまで算数オリンピックのメダリストが多数うまれたが、その子たちが小さい頃、何ができたのかをお伝えしようと思う。あくまで経験則ではあるのだが、算数オリンピックでメダルを獲得できる子は、その後だれもが一流と認める難関大学にすすみ良い進路をつかめる「成功者」となる可能性が極めて高い。

だからメダリストが「できたこと」を知るのには意味がある。そこを最高の目標と考え、できるところから少しずつ学習に取り組んで達成を目指していく。そんな活かし方ができるからだ。

学習を進める過程で目標が変わったっていい。大切なのは、物事に集中して取り組めるようになることだ。集中してしっかり取り組めるようになると、それだけで子どものもつ雰囲気が変わる。その雰囲気だけでもつくることができれば、一生の財産になる。

中学校に行った後、一人で集中して学び続けられるようになっていれば、確実に人生は変わる。将来仕事をするにあたっても、雰囲気で「あ、この子できるな」と判断されれば、間違いなく有利になる。目標は、集中して取り組むための「きっかけ」なのだ。

塾で見つけた「成功者」の条件

ではここで、算数オリンピックのメダリストは、何歳で何ができたかを見ていこう。だいたい金メダルが取れた子たちを中心に考えていただければいいが、以下のことが挙げられる。

●小学校入学までに漢字が読める

それも、小学校3〜4年までくらいの漢字が読める。すごい子になると、書けなくとも小学6年までの漢字が全部わかる、という子もいる）

●小学校2年で小学校の算数を8割理解している

桁の多い細かい筆算や、割合、速度などは算数オリンピックでは出ないので、それができるかどうかは調べていませんが、だいたい大きく飛び級して終わらせている

●小学校4年生の中学受験算数テキストが理解できる

小2の段階で、独学でここまで解ける子はメダル候補だ。人の4倍の速さで学習を進めていることになるが、実際の力は4倍以上である。自分で問題を読んで、理解して解けるというのがポイント。

●漢字が読めるから本が読め、算数に興味を持つ

どの子も最初から算数に興味があるわけではなく、文字が読めるから面白がっていろいろ本を読んでいるうちに算数の本にも出会い、「これは面白い」とのめり込んでいく子が多い。

●小さい頃から熱中、没頭、専門的な知識

熱中できるのも才能である、という点については過去の記事にも書いたので、そちらを見ていただきたい。

ちなみに算数について言うと、子どもが算数にのめり込んでいるのを見て、「幼児に算数を教えてくれる塾はないか」と親が探し、そして「りんご塾」にたどり着くというパターンは結構たくさんある。

では今、何を目指したらいいか

以上を知っておくと、「何をすれば学力がつきそうか」も見えてくる。すぐに思いつくことをあげてみよう。

□漢字を読めるようにする

書けなくてもいいので、小学校に入る前にできるだけ多くの漢字に触れさせて、少しでも覚えてもらうようにする。まずは読めれば十分で、その目安として漢字検定に取り組むのもいいだろう（ちなみに「できる子」は、小学校に入学する時点で漢字検定7級をとるくらいの力がある）

□本を読めるようにする

漢字が読めるようになると、子どもは好んで本を読み始める。読書が知識の幅を増やし、学習意欲を高め、集中する癖をつけるきっかけになる（子どもが本を読まない原因は「漢字が読めないから」と言っていい。それに尽きる。知的好奇心はある、だから本は好きなんだけど、読めないから読まない、そういうことだと僕は思っている）。

□計算をできるようにする

算数分野に限っていえば、計算が速くできれば点をとりやすくなる（それはそうだろう。計算にかける時間が短くなれば、それだけ問題を考える時間をながくとれるのだから）。本当に計算ができるようになった子は、目の前にスクリーンがあるかのような感じで絵スラスラ解いてしまう。そうなれば理想的だが、それほどスラスラ計算が進まない子は、まず算盤から始めるといい。玉を思い浮かべて計算できるようになる。

具体例を出そう。「りんご塾」には、ルービックキューブを15秒くらいで完成させてしまう、とても“できる” Aくんがいた。その子の保護者に「Aくんは、漢字はいつ頃から読めたんですか」と尋ねたら、「小学校に上がる前から結構よめた」と教えてくださった。そればかりか、「アルファベットでローマ字が読めました」とも仰った。Aくんは、子音と母音の組み合わせで単語の音が構成されることを独力で見抜いたわけだ。

これは極まれな、「超」がつくくらい優秀な子の例なので真似しようと思う必要はない。しかし、大人がちゃんと才能を後押ししてあげれば、Aくんのように大きく成長する可能性はどの子にもある。そのことだけは心に留めておいていただきたいものである。

算数力を伸ばすために

ちなみに、Aくんにはもうひとつ、面白いところがあった。彼の鞄はいつもパンパンなのだ。何をそんなに持ってきているのか見せてもらったところ、立体パズルをいくつも鞄に入れて持ち歩いていた。ルービックキューブだけでも、いつも3個くらい持っていた。

ここから僕は、とくに算数的な思考力（算数力）を伸ばすために必要な要素が、確実にもうひとつあることを改めて認識した。それは、

□算数を勉強と捉えない

これだ。算数は難しく、親しみにくい勉強だと思っている人は、実に多い。長年の経験から大人がそう思い込んでしまうのは仕方のないことだろう。

だが、子どもは何の先入観も持たずに生まれてくるはずだ。そういう子にまで、いつの間にか「算数ツライ」「算数むずかしい」という思い込みが刷り込まれてしまうのはまさしく大損であって、何としても避けたいところである。どうすればいいか。僕なりの考えを後編で記したい。

