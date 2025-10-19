【レギュラー番組７本】小泉孝太郎がテレビ業界を席巻中…！バラエティスタッフが「小泉進次郎が総理にならなくてよかった」と語る「意外な理由」

レギュラー番組驚異の７本

総裁選でまさかの敗北を喫した小泉進次郎衆議院議員（44歳）とは対照的に、テレビ業界で大絶賛されているのが兄で俳優の小泉孝太郎（47歳）だ。

「バラエティタレントとして才能を開花させました。昨年から次々と冠番組が始まり、『孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー』（テレ朝）、『小泉孝太郎＆かまいたちの芸能人テスト』（フジ）など、7本ものレギュラーを抱えています」（民放キー局ディレクター）

「進次郎さんが総理にならなくてよかった」の声

年末年始の特番に加え、来春以降も新たな冠番組が日テレやTBSで立ち上がる話まで出ているという。なぜ、孝太郎はテレビ業界で絶大な支持を得ているのか。

「孝太郎さんはとにかく腰が低くて礼儀正しい。収録現場ではADにも気さくに声をかけるなど、スタッフ全員に気を配る。何より、テレビのメイン視聴者である年配層にとって、「小泉純一郎の息子」として安心感があるのが大きいですね」（同前）

弟・進次郎の敗戦も、バラエティの制作陣は喜んでいるという。

「『総理の兄』になれば、さすがに発言が制限される可能性もある。サラブレッドなのに政治色のしないところが、孝太郎さんの良さですから」（同前）

進次郎も今頃「タレントになれば良かった」と思っている……かも。

「週刊現代」2025年10月27日号より

