【エヌビディア】「ソヴリンAI」の提唱でジェンスン・フアンCEOが成し遂げようとしている「真意」

オープンAIとの関係は一蓮托生に？

前回〈「エヌビディアの決算」だけを見ていてもわからない、トランプ政権や米中関係にまで及ぶ「絶大な影響力」〉も報告したエヌビディアだが、秋になってもその勢いは止まらない。2025年9月18日、エヌビディアはインテルとの共同開発計画を発表した。

それによれば、データセンターを含むプロセッサをインテルと共同開発し、その際、エヌビディアがインテルに50億ドルを投資する計画だという。インテルは、トランプ2.0のホワイトハウスとの間で数十億ドルの連邦資金と引き換えに連邦政府に株式の10%を与えることに合意したばかりだったが、このエヌビディアとの提携の発表で株価も持ち直していた。

もちろん、この共同開発計画は単なる企業提携の枠にとどまらない。なによりも重要なのは半導体業界における新旧交代を象徴する動きであることだ。エヌビディアこそがこれから先の未来のテクノロジーの方向を決めるリーダー企業のひとつとなった。

エヌビディアは、ほぼ同じタイミングの9月22日、オープンAIに段階的な出資として最大1000億ドルの投資を行い、オープンAIの考える次世代AIインフラの構築に関与していくことも公表した。エヌビディア製のGPUの用途として最も期待されているAI開発への関与に力を入れるということだ。

これだけ見ると、チップ＝ハードウェアとAI＝ソフトウェアのタッグということで、かつての「ウィンテル」、すなわち、マイクロソフトのWindowsとインテルのCPUの提携と同じように見えるかもしれない。だが、オープンAIはエヌビディアとは別に半導体大手のAMDともAI用チップの大量購入の契約を結んでいる。つまり、オープンAIは全方位外交で、とにかく目標とする規模のデータセンターの早期稼働に必要な「演算能力（とそのための電力）」を確保しようと努めている。したがって、エヌビディアとオープンAIは、ウィンテルのようなクローズドな提携関係までには至らない。だがその緊張関係があればこそ、AI投資も加熱するというものだ。

一方の極にエヌビディア、もう一方の極にオープンAI。かつてのウィンテルのようでもあるが、しかし、ウィンテルほどソリッドな関係というわけではない。もっとやんわりとぼやっとした関わり方で、互いに汎用性のあるテクノロジーを競合に提供する可能性を排除せずに提携し合う。そのような環境下で「一蓮托生」のパートナーシップを築くために、互いに出資もしあう。その結果、投資機会も増えていく。

ネットに疲れた人に呼応する「ソヴリンAI」

このようなAI投資熱のさなか、単なる経営者からテック界のソートリーダーの一人へとランクアップしようとしているのが、エヌビディアの創業者CEOであるジェンスン・フアンである。彼は「ソヴリンAI」というコンセプトを提唱して回っている。

「ソヴリンAI」の提唱とは、簡単に言えば、それぞれの国がAIについて「ソヴリン」、すなわち「主権」をもつことを各国間の取り決めにしようというものだ。つまり「AI主権」のことである。「放送主権」や「通信主権」という言葉と同じように、ある国の中で「AIをどう認識し、どう理解し、どう使うか、どう規制するか」などについては、その国の主権者が決めていくべきだ、という考えだ。裏返すと、他国があれこれ干渉してよいものではない、ということでもある。言い換えれば、文化圏（言語、知識、歴史、文化）ごとに独自のAIを創造して構わないし、そうすべきであるという主張である。

「ソヴリンAI」を提唱するフアンからすると、そのためにエヌビディアは各国政府と個別に話す機会を持ち、その国にとって望ましい形で協力を申し出る。そうして国ごとにファインチューンしたAI開発を推奨する。

そこにはAIを単なる技術ではなく、その国を象徴する文化の一つとして認識し、組み込んでいこうとする意図もあるように見える。各文化圏で形成されたAIを、その文化圏を代表する文化の一つとして捉えようとする。このあたりには、ともすればテクノロジーとしてのAIがもつ普遍性＝超越性の印象をできるだけ抑えて、親しみのあるものにしたいという意図も見え隠れする。

もっとも、一番わかり易い理由は、中国のAIとアメリカのAIが覇権を争うのではなく、互いに相手のことは気にせずに開発していけばよい、という狙いなのかもしれない。そのほうが、両国と取引するエヌビディアにとっても都合が良い（もちろん、その結果、エヌビディアの取引先として、国単位で保護されたオープンAIのような企業が並び立つことになり、商売繁盛となるのだろうが）。

加えて、このテクノロジーの主権を認める発想は、インターネットの民間利用解放から30年を迎えた今、インターネットのもつとどまるところを知らない「越境性」に世界中の多くの人たちが疲れ始め、インターネットの中に正当な「水際」を求め始めていることにも呼応した動きのように思われる。つまり、流れ的には、ピーター・ティールがここのところ説教してまわっている「反キリストvsカテコン」の話とも通じるものなのだ。

「寛容の精神」に辿り着けないアメリカ

ティールのいう「反キリストvsカテコン」とは、単純化していえば、「世界の集権化vs世界の分権化」の話であり、この場合、反キリストが悪、カテコンが救世主という位置づけだ。グローバル化による世界の集権化、すなわち国連やEUなどの超国家組織の台頭やグローバル企業の専横を拒絶し、各国ごとに独自の統治を進めようとするもので、要するに「アメリカ・ファースト」に代表される「自国ファースト」を選択し推奨する立場である。「ソヴリン＝主権」とは、国家間における干渉を廃するという点で、個々人における「自由」と同様の概念と思っておけばよい。つまり、AIの利用について「国ごとに壁を設ける」ことを肯定するのが「ソヴリンAI」の立場といえる。いわば「オープンAI」の対極にある言葉で、その現れ方を踏まえると「ナショナルAI」と言い換えてもよい。公式には「クローズドAI」とは言いにくいので代わりにひねり出したのが「ソヴリンAI」という表現だったのかもしれない。

これは、エヌビディアが台頭した現代が、インテルが台頭した時代とは真逆の社会環境にあることも反映している。ビッグテックという形で、シリコンバレーのスタートアップたちが、気がつけば最大の資本主義の享受者となり、世界を単一の市場として（しか）見ていないことへの抵抗というわけだ。実際、今日では、「グローバリゼーション」よりも「地政学」が強調され、国ごとの利害が改めて勘案される。なんなら、ソヴリンAIを提案することで、フアンは中国のAIと台湾のAIの併存を可能にしたいと思っているのではないかと勘ぐりたくもなる。

もっとも、「ソヴリン」という枕詞を使うことで、初期のインターネットが提唱していた「分権化」と「国家への委任」が両立してしまうところは興味深い。いわゆるテック・ライトの庶民的な保守感覚も、グローバリゼーションの猛威、それが振るわれる最前線にあるビッグテック、という現状を目の当たりにしているからこそ、素朴に有効性を持ち始めているのではないか。トランプが、ティールの言うところのカテコン＝救世主だ、という噂が立つのも、テッキーな人たちが見る世界が、ビッグテックによってすでに単一市場化した世界になっているからで、そのような現実的だが若干誇大妄想的な見方の存在を考慮に入れてようやく納得できることなのかもしれない。

エヌビディアの勢いに乗り、新たなシリコンバレーのソートリーダーとなったフアンのいう「ソヴリンAI」にはこうした「反グローバル権威」の風潮と共鳴する側面がある。不思議なのは、これはある意味で「（国ごと・文化ごとの）多様性」の容認にもつながるように思えるのだが、そのような「寛容の精神」にまでたどり着けないのが、トランプ2.0のアメリカなのだろう。現実の政治は、利益団体や支援者まみれの世知辛い世界なのだから当然といえば当然なのだろうが。

後編記事『「悪意」はわかっても「お国柄」は理解できるのか？エヌビディアCEOが提唱する「ソヴリンAI」に感じる「きな臭さ」』へ続く。

「悪意」はわかっても「お国柄」は理解できるのか？エヌビディアCEOが提唱する「ソヴリンAI」に感じる「きな臭さ」