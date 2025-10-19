政府の地震調査委員会が南海トラフ巨大地震の発生確率を見直した。ただ、現在の科学で地震予知は困難だ。30年以内といった一定期間に起こる確率を示すのみで、具体的な時期や場所は予測できない事実に変わりはない。

大切なのは、この厳粛な事実を再確認して動くことだ。数値にかかわらず、万全な備えをしなければならない。

南海トラフは、東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形を指す。ここを震源とする巨大地震が歴史上、繰り返し起こっている。次に発生すれば、激しい揺れと津波による被害は広範囲かつ甚大と予想される。

日本社会が備えを急ぐべき最大級の災害の一つが、南海トラフ巨大地震である。

これまで地震調査委は、次の発生をマグニチュード8〜9程度と想定し、30年以内の確率を「80％程度」としていた。この長期評価を「60〜90％程度以上」に見直し、別の計算方法で出した「20〜50％」の2種類を併記した。

データの誤差や予測の不確実性を考慮し、新たな計算方法を採用したためで、地震発生の危険性が高まったわけではないという。

それでも確率が二つあり、幅もあることで、どう受け止めていいのか分かりにくい面がある。被災を想定して準備に取り組む自治体には戸惑いも出ているようだ。

従来の「80％程度」には、他の地震とは異なる南海トラフ限定の予測モデルが適用され、発生確率が高く評価されているとの批判があった。

結果として、南海トラフ巨大地震への備えが強調され、予算面を含めて国の地震防災全体に著しいアンバランスを生んでいるとの声もある。

「60〜90％程度以上」への変更は、予測モデルは変えておらず、最新の知見を踏まえて再計算したものだ。「20〜50％」は他の地震と同じモデルを採用して算出した。

長期評価は12年ぶりの改定となる。同じデータでも計算の仮定次第で確率は大きく異なる。地震調査委は「科学として最善の方法」としている。地震予知においては、やむを得ない限界なのだろう。

二つの数字に振り回されることなく、必ず起こる災禍として捉えたい。政府や自治体には、今回示された二つの確率の意味について、住民への分かりやすい説明と情報発信が求められる。

仮に最も低い「30年以内に20％」の確率としても、想定されている地震と津波が発生すれば、国家レベルの脅威であることは間違いない。ハード、ソフト両面の準備には、決して十分な時間があるとは言えない。

1995年の阪神大震災も、昨年の能登半島地震も、事前に予想はされていなかった。次の大地震が南海トラフとは限らない。確実なのは「日本列島はいつ、どこで起こってもおかしくない」ということだ。