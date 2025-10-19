長崎県諫早市高来町の深海（ふかのみ）干陸地フラワーゾーンのコスモスが見ごろを迎えた。25日に「300万本のコスモス祭り」を開く。昨年は炎暑で枯れてしまい、祭りを開くことができなかった。住民たちは草刈りなどの会場準備に余念がない。

コスモスは、住民でつくるNPO法人「拓生会」が約3ヘクタールのフラワーゾーンに育てる。ここは国営諫早湾干拓事業で海が閉め切られる前は干潟だった。ヨシなど雑草が生い茂り、害虫も発生するため住民が草を刈り、土壌改良を続けた。

「花でも植えようか」と2002年に始めたコスモス祭りは、今年で20回目の節目を迎える。畑の面積を徐々に広げ、遊歩道も整備した。市内の本明川ダム建設で伐採した樹木をチップ状に粉砕して土に混ぜ、何度も耕耘してなじませた。ほくほくとした土壌となり、コスモスは子どもの背丈ほどにすくすくと伸びている。

昨夏は芽が立ち枯れ、種をまき直したが、やはり枯れた。コロナ禍以外で初めて祭りを開けなかった。今年は「絶対枯れさせまい」と散水設備を置いた。それ以上に雨が降ったおかげで順調に生育した。拓生会事務局の吉田建規さん（74）は「ああよかった、とほっとした。雨に感謝です」。

25日の祭りは午前10時〜午後3時。ステージ演奏のほか「幻の高来そば」などの出店もある。場所によって、切り取ったコスモスの花を持ち帰ることもできる。吉田さん＝090（4517）0326。（今井知可子）