佐賀県武雄市武雄町の県立宇宙科学館（鈴木明子館長）で、国立科学博物館（東京）が所蔵する貴重な動物標本や剥製から、人間と動物との共通点や日常生活につながる学びなどを見つけてもらう巡回展「WHO ARE WE 観察と発見の生物学」が開かれている。

ヒョウやオオヤマネコなどの肉食獣、羊の仲間では世界最大でらせん状の角が特徴の「アルガリ」など、同館が所蔵する世界的規模の大型哺乳類剥製標本「ヨシモトコレクション」を中心に剥製14体を展示する。

小型動物の標本などを含めた全標本数は180点。会場には「鼻アンテナとスコップ」「どどっとドット」などの小テーマごとに44個の引き出しも設けられ、動物や昆虫のまだら模様の類似性、モグラやハリネズミのように特定の役割に特化した手足や体の働きなどを紹介している。

開幕日の11日にはオープニングセレモニーがあり、国立科学博物館の篠田謙一館長は「展覧会では単純に見るだけでなく、考えてもらうことで真理に近づくという科学のプロセスを皆さんに体験してもらいたい」とあいさつ。鈴木館長は「動物たちの大きさ、骨格、肌の質感など剥製として静かにたたずむ姿からは命の存在を感じる。じっくりと間近に見て、新しい発見をしてほしい」と述べた。

展示は12月14日まで。常設展の入場料（大人520円、高校生310円など）で観覧できる。月曜休館（休日時は翌日）。県立宇宙科学館＝0954（20）1666。（糸山信）