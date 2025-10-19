明治安田J1第34節第2日（18日・町田GIONスタジアムほか＝7試合）は、福岡が町田に0−0で引き分け、連勝を逃した。

好機はありながらもゴールが遠く、福岡は敵地で町田と勝ち点1を分け合った。上位相手の引き分けも、約4カ月ぶりの連勝はならず、当然選手の表情に笑みはない。金監督も同様で「是が非でも勝ち点3を取りにいったが、簡単ではなかった」と悔しがった。

町田の持ち味でもある高さや速さに前半の序盤は押し込まれた。後半には8月16日の鹿島戦の後、戦列を離れていた碓井を投入するなど打開を図ったが及ばなかった。一方で守備陣は連敗を5で止めた前節に続いて無失点と踏ん張った。

フル出場で守りを引っ張った主将の奈良は、チーム状況に一定程度の手応えを口にした。失点がかさんだ連敗中からは守備の状態は好転。それだけに「この2試合でやれていることに（攻撃を）加えていく形にしないと」と先を見据えた。

その上で後半の攻撃面で積極性が必要と感じたという。最終ラインからの展開も含め「勇気を持って前進できるか（相手守備の）背後を取れるか、多くの選手が関わっていけるか（相手の）怖いところにボールを入れられるか」と指摘した。

目標に掲げていたリーグ戦6位以内の可能性は消えた。奈良は「チームとして積み上げていくことは変わらない。クラブとしての強さが試されている。どう戦えるかが大事」と残り4試合の勝利を誓った。 （山田孝人）