すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさん。この記事では、12日の模様をお届けします。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。試行錯誤の末にたどり着いたスキンケアなどについて語っていただきました。

藤井サチさん

▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12976FUKAMI：ボディメイクもそうですが、結婚式に向けて、お肌のスキンケアで何かされていることはありますか？藤井：いろいろ試してきた結果、分かったことがあって。私は、スキンケアをやりすぎちゃうとダメなタイプなんです。毛穴が詰まっちゃって、それでニキビができやすいということが分かって。だから、朝は、しっかりスクラブ入りの洗顔で落としています。FUKAMI：それは結構、刺激が強いのかな？って思うけど。藤井：でしょ？ でも私はそれをしないと、夕方にはニキビができるの。FUKAMI：本当に？ お肌は皮脂が多いんですね。藤井：だけど、部分的に乾燥しているから、本当に難しくて。朝は、夜つけたスキンケアを一度流して、もう一度つけるようにしています。FUKAMI：で、部分的に高保湿なものを使って。藤井：そう、クリームとか。やっと、それにたどり着きました。毎日パックをしちゃうと、それもそれで角栓が溜まってしまって。だから、なるべくシンプルに。特別なことは、本当に休みの日の前にちょっと試してみるようにしています。FUKAMI：なるほど。部分をしっかり集中保湿して。藤井：そう。首とか、シワになりやすいところとかは。FUKAMI：目元とかもね。藤井：そういうところはしっかりクリームを塗って、あとはシンプルがいいな、というふうに、今はなっています。

（写真左から）すみれ、FUKAMI、藤井サチさん

番組では他にも、夫婦仲良しでいる秘訣、結婚式に向けて新たに取り入れたボディメイク術や、常に変わらない美ボディを維持する秘訣などについて語る場面もありました。



----------------------------------------------------

▶▶この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=8870

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。



▶▶この日の放送を「TOKYO FM ポッドキャスト」で聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12976

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00〜9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/