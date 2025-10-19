◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

出場８５回を誇る伝統校・法大が１７秒差に泣いた。１０位で立大の名前がアナウンスされ、１１年ぶりに本戦出場を逃すと、選手たちはしばらく顔を上げることができなかった。１０時間３７分１３秒で１１位。歴代８位となる僅差で涙をのんだ坪田智夫駅伝監督（４８）は「これが予選会の怖さじゃないですかね。周りの（大学との）箱根への思いの差が出たのかなと思います」と悔しさをにじませた。

４年ぶりの予選会は、スタート地点に立つ前から苦しんだ。大会２週間前に複数の部員がインフルエンザに感染。練習時間の調整を余儀なくされた。出走予定だった２人が欠場。全員が初の予選会で持てる力は出したが、わずかに届かなかった。花岡慶次主将（４年）は「万全な状態では臨めなかった。下級生は力がある選手がたくさんいるので、来年は必ず本戦をつかみとってほしい」と後輩たちへ“雪辱のタスキ”を託した。（高澤 孝介）