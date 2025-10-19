◆高校野球◇秋季東海大会第１日 ▽１回戦 中京６−８常葉大菊川（１８日・パロマ瑞穂）

大会が開幕し、２年連続センバツ出場を狙う常葉大菊川（静岡３位）は、２点を追う４回に石田琉士音（るしあん）左翼手（２年）が中越え適時三塁打。５回には２点二塁打を放つなど２安打４打点の活躍で中京（岐阜２位）を８―６で下した。掛川西（静岡２位）は東邦（愛知３位）に１―２で２年連続の初戦敗退となった。１９日の準々決勝は聖隷クリストファー（静岡１位）が津商（三重３位）との初戦に臨み、常葉大菊川は三重（三重１位）と対戦する。

＊＊＊＊

内角直球を迷わずに振り抜いた。２点ビハインドの４回無死二塁で常葉大菊川の５番・石田が中越えの適時三塁打を放って反撃ののろしを上げた。５回には右越えの２点適時二塁打を放つなど２安打４打点。チームに逆転勝利を呼び込んだヒーローは「自分の一打で勢いづいて、ビッグイニングを生み出せて良かった」と素直に喜んだ。

今秋県予選では背番「７」だったが、県大会では「１５」に降格。その悔しさから１５０キロのバッティングマシン相手に打ち込みを重ねた。プロ注目最速１４５キロ右腕の中京・鈴木悠悟投手（２年）に打ち勝ち「練習の成果が出ました」と笑顔を浮かべた。

仲間を思う気持ちが原動力になった。佐藤大介投手（２年）が初回に２点を先制されて奮い立った。連投の可能性が高いエースを「少しでも休めるよう、コールド勝ちを目指そう」と士気を高めていた。コールド勝ちとはならなかったが、１１安打８得点で乱打戦を制した。

両軍計２０安打の試合に石岡諒哉監督は「僅差のゲームになると思っていたので攻守ともに想定外」と驚きを口にした。それでも石田の活躍について「大きい一本だったと思います」と称賛した。

石田は１年だった昨秋に正三塁手となり、東海大会準優勝に貢献した。今年のセンバツでもレギュラー起用が予定されていたが、大会前のけがで控えとなって出場機会を逃している。大舞台への憧れは誰よりも強い。１９日は三重と対戦するが「投手のタイプが違うので意識を変えていきたい」と気持ちを切り替えた。２年連続センバツ出場へ向けてチームを引っ張る。

（伊藤 明日香）

佐藤大介投手（９回を投げ９安打６失点も７奪三振、１４８球の力投）「自分で投げきろうという思いでした。味方があれだけ点を取ってくれたので、ここで抑えないとエースと言えない」

片出憲志二塁手（同点の４回に勝ち越しの中前２点打）「９番打者として、上位につなげ、チャンスを拡大していくという思いで打席に入りました」