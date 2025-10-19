◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースがワールドシリーズ進出を決め、この日大活躍した大谷翔平選手に元MLBの大投手、CC・サバシア氏が称賛しました。

大谷選手はこの日「1番・投手兼DH」の投打二刀流で出場。第1打席では、いきなりライトスタンド上段への先頭打者ホームランで先制点を挙げました。

4回裏の第3打席には右中間へ飛距離約143メートルソロホームラン。7回裏の第4打席でセンターへこの試合3本目となるソロホームランを放ちファンを驚かせました。

投手としては初回に3者連続の三振など、6回0/3を投げ被安打2、10奪三振、無失点と好投。9回は、佐々木朗希投手が登板し、無失点で試合を締めくくりました。

勝ったドジャースは2年連続26回目のナ・リーグ優勝。大谷選手はこの日の活躍でシリーズのMVPを獲得しました。

この活躍にヤンキースなどでプレーしMLB19年で通算251勝、今年アメリカ野球の殿堂入りをしたサバシア氏は自身のSNSで「史上最高の野球選手！」「このリーグ優勝シリーズでの投球パフォーマンスに加えて3本のホームラン...マジでやばすぎる」「ドジャースはあらゆる局面で圧倒的に優れている…翔平によるポストシーズン史上最高の個人パフォーマンス 」と驚いた様子の投稿をしました。

また、敗れたブリュワーズに対しても「ブリュワーズのシーズンは本当にすごかった。あの街も、シーズンを通してファンが応援し続けた姿も大好きだ。敬意を表する」と敬礼ポーズのアイコンと共に健闘をたたえました。