

円安や物価高騰などの影響で海外留学のハードルが上がっているが、留学経験者たちは「諦めないでほしい」と語る（写真左：柴田正義さん提供、写真右：小林汐樹さん提供）

【図】留学者数はコロナ禍で激減したが、回復基調にある。円安・物価高の中、いかにして若者は留学を実現しているのか？

近年、社会情勢の影響で海外留学のハードルが上がっている。留学の夢を実現するにはどのような工夫や心構えが必要なのだろうか。若者の留学を支援する「トビタテ！留学JAPAN（以下、トビタテ）」の広報担当者と留学経験者に話を聞いた。

留学フェアでも｢奨学金｣への関心は高い

日本学生支援機構（JASSO）の「日本人学生留学状況調査」によると、日本人学生の海外留学者数は増え続け、2018年度には約11万5000人に達した。

しかし、コロナ禍で2020年度には約1500人まで激減。高校生の留学者数も、文部科学省「高校生の留学生交流・国際交流等に関する調査研究等」によると、2017年度に約4万7000人と過去最高を記録したが、2021年度には約3000人まで減少した。





入国制限の緩和を受けてからは、大学生の留学生数は2023年度に約9万人まで回復、高校生も約3万5000人まで回復した。

トビタテ広報・マーケティングチームリーダーの西川朋子さんは、「2023年度時点のデータしかないため直近の状況はわからないが、近年は円安や物価高の影響もあり、コロナ禍以前の水準まで戻るのに少し時間がかかったのではないか」と見ている。

トビタテは、若者の海外留学を促進するため、文部科学省およびJASSO主導の下、官民協働で2013年に始まった留学促進キャンペーンだ。返済不要の奨学金制度を核とし、留学関連の情報集約や人的ネットワークづくりなども含め、多角的な支援を展開している。2022年度までに約9500人の若者を海外に送り出した。

2024年度からは近年の円安や物価高騰を受け、留学準備金を増額。アジア地域への留学は21万円（6万円の増額）、それ以外の地域への留学は35万円（10万円の増額）を支給している。

また、アジアやアフリカなどでは月12万円、北米やヨーロッパなどでは月16万円（条件に定める家計基準外の場合はいずれも月6万円）の用途不問の奨学金を支給し、専門分野の学修を行う大学生等には30万円の授業料も別途支給している。

「支給総額は短期留学なら50万円、長期留学なら200万円程度。高校生に関しては採用者の46.5％が公立高校の在籍で、留学フェアでも親子の奨学金に対する関心は高く、『この奨学金がなければ留学できない』というご家庭も多くあると感じています」（西川さん）

｢留学がなければ今の生活や研究はなかった｣

手厚い支援が人気を呼び、例年のトビタテの倍率は3倍前後。2025年度の採用倍率は、高校生が約2.6倍、大学生が約4.5倍となった。文科省主導ということもあり、成績優秀者を選抜するイメージを持つ人もいるかもしれないが、実は学業成績や英語力は不問だ。

「選考は書面と面接となりますが、選考基準としては、『情熱』『好奇心』『独自性』の3点を重視し、その人がなぜ留学したいのか、そのためにどんな努力をしてきたのかといった人物面を評価しています。英語がほとんど話せない子、不登校を経験した子など、さまざまなバックグラウンドを持つ生徒・学生が採用されています」（西川さん）

また、この制度の特徴の1つは、留学プランを自由に設計できること。教育機関での学びに限らず、インターンシップやボランティア、研究活動も対象となる。

ただし、応募者自身が受け入れ機関を見つけ、具体的な活動計画を立てなければならない。「受け入れ先との交渉では、メールを送っても返信がないのはよくあること。そのような困難を乗り越えた経験こそが自信につながっていく」と西川さんは話す。

現在、阪南大学の教員を務める柴田正義さんは、名古屋大学大学院法学研究科の修士課程2年だった2017年9月から2018年7月まで、トビタテを利用してモスクワ大学に留学した。専攻するロシアの法制度に関する研究は日本国内では先行研究がほとんどなく、「現地で情報を収集し、ロシア社会と直接関わる必要性を感じていたからだ」という。

経済的な余裕がなかったため、「留学」「全額支給」というキーワードでインターネット検索をして、トビタテに辿り着いた。「締切まで1週間という状況でしたが、指導教員の助言も得ながら、ほぼ缶詰状態で応募書類を完成させました。トビタテに合格していなければ、留学はできませんでした」と柴田さんは振り返る。



柴田正義（しばた・せいぎ）／阪南大学国際学部国際コミュニケーション学科 教員。2017年に「トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム（大学生等対象）」の7期生としてロシアに留学。留学テーマは「日露の架け橋となるロシア法研究者になる！」。現在は、ロシアにおける政教関係、信教の自由などを主な研究テーマとしている※本記事の留学内容は2017年のもの（写真：柴田正義さん提供）

留学中は、支給された留学準備金25万円、授業料30万円、月16万円の奨学金で何とか生活をやりくりした。食費を削ろうと学生寮の食堂を利用し、片道300円の地下鉄代を節約するため冬でもマイナス10度の中を45分かけて歩いたこともあったという。

そうした生活が続いたが、この留学で得たものは大きかった。

「留学先では海外の研究者とのコネクションを作れたほか、日本では考えられないような学会での発表機会を得るなど、研究者としてのキャリアの基盤を築くことができました。現在は大学で教員をしていますが、この留学がなければ今の自分の生活や研究はなかったと思います」（柴田さん）



冬のモスクワ大学。マイナス10度の中、歩いて通学（写真：柴田正義さん提供）

また、トビタテでは、歴代のトビタテ派遣留学生（以下、トビタテ生）のコミュニティー形成も支援しているが、柴田さんもその恩恵を受けているという。勤務する大学のメタバース空間の立ち上げにあたり、トビタテ生のFacebook上のコミュニティーを通じて協力者と出会うことができたそうだ。

母子家庭で経済的余裕がない中、留学を実現

山形大学に在籍する小林汐樹さんも、トビタテの支援を受け、大学3年生の2023年9月から1年間、アフリカのマラウイ共和国とルワンダ共和国に留学した。アフリカを選択したのは、教育や途上国支援への興味に加え、「まったく知らない世界に飛び込みたい」との思いがあったからだという。

当初は大学の交換留学制度を検討していたが、安全上の理由からアフリカは対象外だったため、アフリカに留学できる奨学金制度をインターネットで探して見つけたのがトビタテだった。

母子家庭で育ち、学費の支払いにあたっても日本学生支援機構の給付型奨学金を受給していた小林さんは「金銭的な理由から、留学を実現できるのか悩んでいた」そうで、トビタテの採用が唯一の希望だったという。

渡航前のワクチン接種だけで5万円以上かかるといった思わぬ出費があったものの、現地での観光は控えたことで、留学準備金25万円と月12万円の奨学金で留学費用をほぼ賄えた。留学中は大学を1年間休学、日本学生支援機構の奨学金も1年間休止したことで、学費の負担増も避けることができた。



小林汐樹（こばやし・しおな）／山形大学 人文社会科学部 人文社会科学科 グローバルスタディーズコース4年生。2023年に「トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム（大学生等対象）」の15期生としてマラウイ共和国とルワンダ共和国に留学。現地のローカルNGOに所属して幼稚園や小学校でのボランティアを行うとともに、国際NGOでのインターン活動も経験（写真：小林汐樹さん提供）

現地では、自力で探して受け入れ交渉をしたローカルNGOにて、幼稚園や小学校の子どもたちに色や形、アルファベットなどを教えるボランティアのほか、国際NGOのインターンを務めた。これらの活動は充実していたものの、「日本とは異なる環境での生活は決して楽ではなかった」と小林さんは語る。

「電気や水が十分でない環境、言葉の壁、そして町を歩くだけで心ない言葉を掛けられるといった差別も経験しました。精神的に強くなり、『どんな環境でもチャレンジしていける』と自信が持てたことが最大の収穫だったと思います」（小林さん）

また、アフリカでの教育ボランティアの経験は、教職課程を履修していた小林さんのキャリア観にも大きな変化をもたらした。



教育ボランティアの経験は小林さんのキャリア観を変えた（写真：小林汐樹さん提供）

「教えるとは単に答えを教えることではなく、子どもたちが言おうとしていることを理解し、それに適切に対応することが大切なのだと気づきました。ただ、今の自分ではまだ力が不足していると痛感し、大学卒業後はさまざまな経験を積んでから教育に携わりたいと考えるようになりました。卒業後は国際協力にも関われる企業に勤める予定です」（小林さん）

トビタテでは全員参加必須の事前・事後研修があり、同期メンバーの結束は固いという。小林さんは「留学中もSNSでトビタテの同期生がそれぞれの場所で頑張っている様子を見て励まされました。一人だったら心が折れていたかもしれない」と話す。

トレンドは北米よりもヨーロッパやアジア

近年の留学動向について、西川さんは「現在は円安や物価高が常態化し、その状況を前提に留学先の国・地域を選んだり、学費や生活費を抑える工夫をしたりする学生が増えている印象です」と語る。

「留学先として、以前は北米が人気でしたが、近年は学費を抑えられるヨーロッパへの留学が増えています。ドイツの国立大学は学費が無料で、イタリアでも年間30万円程度、ベルギーやオランダの大学も年間120万円程度です。

マレーシアなど、生活費が日本より安いアジアの国も人気です。例えば、モナシュ大学マレーシア校は、日本の私立大学と同程度の費用で留学できます。これらの国では英語で全科目を学べる大学が多いため、現地語が話せなくても大学での学習に支障はありません」（西川さん）

留学先の国・地域によって必要な学費や生活費は大きく異なるため、「『年間300万円から400万円の費用が準備できなければ留学できない』というわけではない」と西川さんは強調する。

高校生に関しては、トビタテでは2023年度から「拠点形成支援事業」も開始している。これは高校生のグローバル人材の育成に取り組む自治体に対して体制づくりや資金を支援する事業で、「文科省主導ではなく地元の自治体が募集する枠組みなので、高校生も挑戦しやすいのか応募が増えています」と西川さんは言う。

「高校生対象の奨学金制度は少ないですが、多くの自治体では高校生向けに資金補助のある留学プログラムを独自に設けており、ここ数年では、兵庫県や青森県をはじめ、新たな制度を打ち出す自治体も出てきているので、ぜひ調べてほしい。条件によってはトビタテと併用できる場合があります」（西川さん）

柴田さんと小林さんも「留学を諦める前にさまざまな選択肢があることを知ってほしい」と留学希望者にエールを送る。

「『お金がないから』という理由で留学を諦めてしまうのはもったいないです。手段はいろいろあるのでどうにか探してぜひチャレンジしてほしい。また、私は留学経験者が身近にいない環境で育ちました。そうした環境にいると、留学支援のポスターを見るだけでは『自分には関係ない』と思ってしまうので、高校や大学で留学経験者の話を聞ける機会があると、一歩を踏み出すきっかけになるように思います」（小林さん）

「純粋な目で世の中を見ることができる若いときにこそ、日本とはまったく異なる環境で、どのような人々がどんなことを考えて生きているかを知ることには大きな価値があります。留学したいのであれば、『欲しいものは全部手にする』という気概を持って努力を尽くしてほしい。留学は、どんな苦労をしてでも行く価値のあるものです」（柴田さん）

（安永 美穂 ： フリーライター）