甲子園出場経験もある、岡山県の私立高校野球部で起きた、上級生によるいじめ問題。被害を受けた当時1年生のAさん（現在17歳）は適応障害と診断され、自主退学を余儀なくされました。

今年9月に学校側や加害生徒らとの和解が成立しましたが、Aさん【画像①】は「自らの経験を社会に伝え、同じような苦しみをなくしたい」との思いから、母親と代理人弁護士と共に記者会見に臨みました。

会見で語られた、事件の経緯と彼の切実な思いとは…。

甲子園出場経験のある高校で何が起きたのか

会見の冒頭、代理人の今西雄介弁護士【画像②】は事件の概要を次のように説明しました。

（今西弁護士）

「本日は皆様お集まりいただきましてありがとうございます。私立高校野球部いじめ事件に関する報告です」

「事案の概要ですが、去年4月に私立高校に入学したAさん（当時15歳）が、学生寮で生活し野球部に励む中で、当時高校2年生であった加害部員ら5名から継続的ないじめ、嫌がらせ行為を受け、同年9月に寮を出て自宅に戻り、適応障害との診断を受け、その後自主退学を余儀なくされたという事案であります」

「死ね」「消えろ」日常的な暴言

（今西弁護士）

「Aさん側が受けたと主張するいじめ・嫌がらせ行為です。Aさんは、昨年5月から9月頃にかけて『死ね』『消えろ』などの暴言を日常的に浴びせられ、深夜1時まで立たされることもありました」

さらに、8月中旬ごろ、部活動の自主練習中には、加害部員の一人から空気入れの先端部を肛門に3度ほど挿入され空気を入れられました。

また、別の部員からはバットのグリップエンドで頭を叩かれる「コンバット」と呼ばれる行為を受けたりしたと訴えています。

加害者側の主張「僕がやりましょうか、と自ら」

一方で、これらの行為に対する加害者側の認識は、Aさん側の主張とは大きく異なっています。

暴言については「ふざけていたから注意をした。口調がきつくなったかもしれない」と指導の一環であったと主張。

最も悪質ともいえる空気入れの件については、「Aさんが『僕がやりましょうか』と言って自らやった」と述べ、Aさんの同意があったかのような説明をしています。

その他の多くの行為についても「事実はない」と否認しており、双方の認識には大きな隔たりがありました。

