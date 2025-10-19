甲子園出場経験もある岡山県の私立高校野球部で起きた、上級生によるいじめ問題。被害を受けた当時1年生のAさん（現在17歳）は適応障害と診断され、自主退学を余儀なくされました。

【画像を見る】会見に臨むAさん／Aさんが通っていた「甲子園出場経験」のある強豪校

今年9月に学校側や加害生徒らとの和解が成立しましたが、Aさん【画像①】は「自らの経験を社会に伝え、同じような苦しみをなくしたい」との思いから、母親と代理人弁護士と共に記者会見に臨みました。

会見で語られた、事件の経緯と彼の切実な思いとは…

【第1回】「上級生から『死ね』『消えろ』空気入れを肛門に3度挿入され」

から続く

適応障害と診断されたAさん その後は…

代理人の今西雄介弁護士は、今回の問題の経緯を以下のように説明しました。



「去年4月10日 Aさんが私立高校に入学、野球部に入部」



「4月～9月 2年生部員らによるいじめ行為」



「9月13日 Aさんがいじめに耐え切れず、寮を出て自宅に戻る」



「9月20日 野球部長である教諭がAさんの家庭を訪問した際、A君がいじめを報告し、事実調査を求める」



「9月27日 Aさんと母親が私立高校に行き、いじめ行為を報告し、事実調査を求める」



「９月30日～10月2日 私立高校が事実調査のうえ、加害部員らの一部に対して停学処分。加害部員らの一部は1か月の対外試合出場停止になったと聞いているが時期等は不明」



「10月8日 Aさんがいじめ行為を誘引とする適応障害と診断される」



「11月30日 加害部員らの謝罪の場が設けられ、Aさんの母親と代理人弁護士が出席し、加害部員らから自身の認識に基づく謝罪の手紙を受領。この日、Aさんが私立高校の自主退学を余儀なくされた」



「今年2月7日 Aさんが代理人を通じて、加害部員と私立高校などに対して謝罪と高野連への報告、再発防止策、加害部員らへの厳重な処分と損害賠償を求める通知を発送」



「4月14日 私立高校と加害部員らにより兵庫県弁護士会紛争解決センターに和解あっせん申立」



「9月5日 兵庫県弁護士会紛争解決センターで加害部員ら・私立高校などとの和解が成立」

被害生徒の叫び「悪しき伝統で色々な高校生が苦しんでいる」

続いて、マイクの前に立ったAさん【画像③】は、時折言葉を詰まらせながらも、自身の思いをはっきりと語りました。



（Aさん）

「僕がこの会見で一番伝えたいことは、世間から言われる強豪校、古豪といったような高校での、悪しき伝統などによって色々な高校生が苦しんでいるということを、この会見を持って伝えられたらな、というふうに思います」



Aさんは、いじめに関わった当時の2年生が、何事もなかったかのように3年間高校野球をやり遂げたことについて、「自分の中で認めがたくて許せない」と悔しさをにじませました。

「高校でスポーツに挑戦する中学生たちが同じ思いをしてほしくない」

さらにAさんは語りました。



（Aさん）

「受けた行為などによって一時期は野球を見ることすら嫌になるほどでした」



「ただ地元の同級生や、今野球部で頑張っている同級生たちの姿を見て、やっぱり自分は野球が好きだなと思って今、野球をできるようになりました」



現在は別の場所で野球を続けているものの、断ち切られた夢への後悔は、今も強く残っていると語ります。

（Aさん）

「やっぱり甲子園という目標を追いかけて、高校生活3年間を過ごしたかったっていう強い後悔は、自分の中で今でもずっとあります」



「これから高校野球に限らず、高校でスポーツに挑戦する中学生たちが同じ思いをしてほしくない。この気持ちでいっぱいです」

【第3回】「『息子を守って欲しかった』...学校側は」に続く



【第1回】「上級生から『死ね』『消えろ』空気入れを肛門に3度挿入され」