甲子園出場経験もある、岡山県の私立高校野球部で起きた、上級生によるいじめ問題。被害を受けた当時1年生のAさん（現在17歳）は適応障害と診断され、自主退学を余儀なくされました。

今年9月に学校側や加害生徒らとの和解が成立しましたが、Aさん【画像①】は「自らの経験を社会に伝え、同じような苦しみをなくしたい」との思いから、母親と代理人弁護士と共に記者会見に臨みました。

会見で語られた、事件の経緯と彼の切実な思いとは…。

母親「（息子は）線路に何度か飛び込もうとした、と」

上級生からのいじめを受けたAさんの母親【画像②】は、当時の状況と現在の心境を涙ながらに訴えました。

（母親）

「去年9月13日に息子から『帰ってもいいか』ってLINEが来ました。『もう無理、帰りたい』と。自宅に帰ってきた時は笑顔もなく、私に『ごめん』って、その一言だけ言ってくるっていう状況で」

その後、Aさんの口から語られたのは、想像を絶する苦しみでした。

（母親）

「落ち着いた時に、寮から高校に行く通学路の最中に線路があります」

「そこに何度か飛び込もうとしたと。親としては耐えがたかったです、その言葉を聞いた時。でも、生きて帰ってきてくれたっていう、そこが一番私の中で嬉しくて良かったと」

「いじめる人間が罰せられず、いじめられた人間が逃げるように去る」

母親は学校側【画像⑩】に何度も調査と対応を求めましたが、その過程で不信感が募っていったといいます。

（母親）

「学校側は初めは『戻って来れるように配慮します』と言ってはくれていました。ただ、安心して任せられるとは思えなかった」

そして、最も理不尽に感じている点を、声を震わせながら語りました。

（母親）

「人をいじめる人間がなぜ罰せられず、いじめられた人間が逃げるように去らないといけないのか」

「その子たちも高校野球をするために来てると思うんです。でも、その子たちは3年間やりきって、なぜうちの息子はやめざるを得なかったのかっていうのが、すごい私の中でずっと疑問です」

「もうちょっと被害者である息子のことを守って欲しかったですし、考えて欲しかったな、というのが私の思いです」

「訴訟」ではなく「和解」を選んだ理由

会見の後半で行われた質疑応答では、事件の背景にある問題点が浮き彫りになりました。

―なぜ自主退学を選んだのでしょうか？

（今西雄介弁護士）

「元々は復学を考えておりました。しかし、その間のいじめの調査やこちらに対する対応という点に、ご本人さん、及びお母様が、戻ってからの生活に安心を持てなかった」

「本当にこれで大丈夫なのかと。もうこれでは戻れませんという形で自主退学を余儀なくされたという事情です」

―学校側はどの範囲でいじめを認めたのですか？

（木田弁護士）

「学校側が作成した報告書では『加害者の証言内容の範囲でA君に対するいじめ行為があったものと判断した』とあります」

「例えば、空気入れを入れたことについては認めておらず、強い口調で言った、というような範囲でいじめがあったと認定しています」

―なぜ訴訟ではなく和解を選んだのですか？

（今西弁護士）

「訴訟ももちろん検討はいたしました。ただ、やはりご本人さんの状態が、今日ここに来られるのも非常に勇気がいった状態でして、訴訟になった時の尋問等に耐えられるのかというところはこちらも考えざるを得なかった。そういったところで、一定の和解をさせていただくという話になりました」

被害生徒の訴え「どこかで同じ気持ちをしている子がいる」

―この会見を開くことを決めたのはどなたですか？

（Aさん）

「僕が最初にお話しさせて頂いたように、和解で終わった後に、どこかで同じ気持ちをしている子がいるんじゃないかと思った時に『やっぱり同じような思いを一番はして欲しくない』と」

「こういう場でお伝えするのが自分の中ではいいかなと思って、（弁護士に）したいという風にお伝えして、こういう場を開いていただきました」

学校側のコメントは

会見は、Aさんの「同じ思いをしてほしくない」という強い意志によって開かれました。

一方で高校側は「和解内容に触れるため、コメントはできない」としています。

事実認定において双方の主張には大きな隔たりが残る中、彼は法廷での対決ではなく、自らの声で社会に問いかける道を選びました。この訴えが、スポーツ界に残る「悪しき伝統」を断ち切る一歩となることが望まれます。

