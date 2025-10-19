本日10月19日（日）よる10時30分 第2話を放送 及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」。

本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光博）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディ。初回放送後には、Xで「ぼくたちん家」「ミッチー」など関連ワードがトレンド入りした。

先週放送の第1話では、玄一がひょんなことから知り合った索に索の元カレと家を買ったらどうかと提案。「家を買って『かすがい』にして、俺たちの恋愛にだって意味があることを証明しましょう！」。索に幸せになってほしくて言ったものの、ドン引きされてしまって…。落ち込む玄一に、アパートの隣人・ほたるが「私、あなたを買います」と、いきなり3000万円を持って来たところで幕を閉じた。

第2話放送に先駆け、あらすじと最新シーンカットを公開！ほたるが玄一と親子契約書を締結しようとしているシーンや、玄一がほたるの父親のフリをして学校を訪れるシーン、車中泊している索に歩み寄る玄一などのカットを解禁。

第2話あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/story/

中3にもかかわらずアパートで1人住まいのほたるが、なぜ大金を持っているのか？そして、ほたるの担任・索が口にする「事件」とは…？戸惑う玄一に、思いもよらない新生活が待ち受けていた――。

なお、第1話はTVer番組ページ（https://tver.jp/series/sr62ncyo3g）にて無料で配信中。お見逃しなく！

◆番組概要

『ぼくたちん家』

2025年10月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

脚本：松本優紀

音楽：東川亜希子 神谷洵平

主題歌：「バームクーヘン」

インクルーシブプロデューサー：白川大介

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美

演出：鯨岡弘識 北川瞳

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr62ncyo3g

X：@bokutachinchi

Instagram：@bokutachinchi

TikTok：@bokutachinchi