運動も通勤も、これ一足。ニューバランスの万能シューズ。【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


ニューバランスのスニーカーは、ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで幅広く対応するマルチモデル「New Balance M413」を、v3にアップデートしたアイテムだ。

2


通気性と耐久性に優れたメッシュアッパーが、長時間の使用でも靴内の快適さをキープ。サドル部には3Dプリントを施し、中足部のサポートと保形性を確保している。

3


薄底ミッドソールがクッション性と軽量性を両立し、足裏のワイド設計が左右の動きにも安定感をもたらす。

4


健康維持のための運動はもちろん、通勤・通学など日常のあらゆるシーンで快適な足元を支える一足。