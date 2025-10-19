◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会（18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園）

第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、来年1月に行われる本選出場全20校が決定しました。

トップ通過は中央学院大学。近田陽路選手(4年)が日本人トップの走りでチームを引っ張りました。

前回大会、12年ぶりに本選切符を逃した東海大学は、5位で突破。さらに昨年、わずか“1秒差”の11位で涙をのんだ東京農業大学は、エースの前田和摩選手(3年)が力走をみせ、6位で通過しました。

10キロ地点では19位だった日本体育大学は、後半順位を上げて9位で通過。78年連続の切符をつかみ、歴史をつなぎました。

ボーダーライン10位に入ったのは、立教大学。エースの馬場賢人選手(4年)が欠場となった中、ギリギリで切符をつかみました。

一方、次点の11位となったのは、法政大学。17.4キロ地点では9位で、10人のフィニッシュは5番目でしたが、わずか“17秒差”で次点の11位。4年ぶりの予選会出場でしたが、11年ぶりに本選出場を逃しました。また大志田秀次新監督のもと過去7度優勝の明治大学は12位で2年ぶりの箱根路復活とはなりませんでした。

これでシード校と合わせて本選出場全20校が決定。来年1月、関東学生連合チームをいれた計21チームが箱根路を駆け抜けます。

▽予選会突破

中央学院大学（3年連続25回目）

順天堂大学（15年連続67回目）

山梨学院大学（6年連続39回目）

日本大学（3年連続92回目）

東海大学（2年連続52回目）

東京農業大学（2年ぶり71回目）

神奈川大学（3年連続56回目）

大東文化大学（4年連続54回目）

日本体育大学（78年連続78回目）

立教大学（4年連続31回目）

▽シード校青山学院大学（18年連続31回目）駒澤大学（60年連続60回目）國學院大學（10年連続19回目）早稲田大学（50年連続95回目）中央大学（9年連続99回目）城西大学（4年連続20回目）創価大学（7年連続9回目）東京国際大学（3年連続9回目）東洋大学（24年連続84回目）帝京大学（19年連続27回目）