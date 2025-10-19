「視野広すぎ」「エグいパス出すじゃん」同点弾演出の鎌田大地、見事な浮き球パスに脚光！「ガチの無双状態入ってる」
現地10月18日に開催されたプレミアリーグの第８節で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスがホームでボーンマスと対戦。３−３で引き分けた。
日本代表の一員として戦ったブラジル代表戦から中３日ながら、ボーンマス戦に先発した鎌田は１−２で迎えた69分、敵陣ボックス手前の左でボールを受けると、右サイドの・ダニエル・ムニョスに浮き球パスを供給。それをムニョスがワンタッチで折り返し、ジャン＝フィリップ・マテタのゴールが生まれた。
絶妙なパスで同点ゴールを演出した日本人MFにSNS上では、「ガチの無双状態入ってる」「視野広すぎ」「エグいパス出すじゃん」「安定感が抜群」「終始とんでもなかった」「MOMでも良いレベル」「キレッキレだわ」などの声が上がっている。
今季ここまで絶好調の鎌田は、まだゴールやアシストこそないものの、輝きを放ち続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】同点弾を生み出した鎌田大地の見事なパス！
【記事】「契約してくれ」「日本人がいれば優勝」イングランド王者に20歳の日本人DF獲得待望論！「彼は数年で最高のCBになる」
日本代表の一員として戦ったブラジル代表戦から中３日ながら、ボーンマス戦に先発した鎌田は１−２で迎えた69分、敵陣ボックス手前の左でボールを受けると、右サイドの・ダニエル・ムニョスに浮き球パスを供給。それをムニョスがワンタッチで折り返し、ジャン＝フィリップ・マテタのゴールが生まれた。
絶妙なパスで同点ゴールを演出した日本人MFにSNS上では、「ガチの無双状態入ってる」「視野広すぎ」「エグいパス出すじゃん」「安定感が抜群」「終始とんでもなかった」「MOMでも良いレベル」「キレッキレだわ」などの声が上がっている。
今季ここまで絶好調の鎌田は、まだゴールやアシストこそないものの、輝きを放ち続けている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】同点弾を生み出した鎌田大地の見事なパス！
【記事】「契約してくれ」「日本人がいれば優勝」イングランド王者に20歳の日本人DF獲得待望論！「彼は数年で最高のCBになる」