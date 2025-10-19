「なんだそのパス。アニメかよ」「神すぎるわ」代表帰りの南野拓実、途中出場から２分で即アシスト！華麗なダイレクトパスにSNS驚嘆！「仕事早い」「お洒落やなー」
現地時間10月18日に開催されたリーグ・アンの第８節で、南野拓実が所属するモナコはアンジェと敵地で対戦。１―１のドローに終わった。
インターナショナルウィーク中にアディ・ヒュッター監督が解任され、セバスチャン・ポコニョーリ新監督の初陣となったこの一戦で、日本代表帰りの南野はベンチスタートとなった。
その日本代表アタッカーは70分に途中出場を果たすと、２分後にいきなり結果を残す。
バイタルエリアでボールを受けると、ダイレクトで絶妙のラストパス。フォラリン・バロガンの先制ゴールをアシストしてみせた。
このパフォーマンスに、SNS上では次のような声が上がった。
「入って速攻でアシスト」
「仕事早すぎ」
「南野なんだそのパス。アニメかよ」
「パスが綺麗すぎた」
「代表戦から帰ってきて途中出場すぐにアシスト神すぎるわ」
「交代で出てきて即アシストはカッコ良すぎるだろ！」
「お洒落やなー」
チームがその後に失点し、勝利には結びつかなかったものの、投入してすぐに決定的な仕事を果たすあたりはさすがだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「綺麗すぎた」南野がダイレクトパスで華麗にアシスト
