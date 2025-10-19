2025年世界インターネット大会烏鎮サミット、開催は11月6日から9日まで―中国

10月17日に行われた世界インターネット大会関連の記者会見では、2025年世界インターネット大会烏鎮サミットは11月6日から9日まで中国浙江省の烏鎮で開催されるとの発表がありました。同サミットでは計24の分科会が設けられるとのことです。

今回のサミットでは、人工知能（AI）の大規模言語モデル（LLM）を開発したディープシーク社、新興ロボット企業の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）などの先端技術企業の責任者が招待され、世界のAIの技術革新と発展に関する動向などをめぐって交流を行う「六小龍烏鎮対話」も催されます。

また、前回サミットと同様に「デジタル研修院」という活動が行われ、デジタル対応力と技術を向上させるための研修を実施し、世界でのデジタルデバイド（デジタル技術利用の格差）の縮小を推進します。

「インターネットの光」と名付けられた博覧会では、「AI最前線」「AIエコシステム」「AI+産業（産業分野でのAIの活用）」「AI+生活（暮らしにおけるAIの活用）」などの展示エリアが設けられます。この博覧会は同サミットとして初めてのインターネット関連の科学の啓発と教育の活動です。

一方、「先進技術賞」では世界34カ国から400件を超える科学技術の成果の応募がありました。応募は、エンボディド（身体性を持つAI）AIや6Gなどの先端分野を網羅しています。（提供/CRI）