◇パCSファイナルステージ第4戦 日本ハム9―3ソフトバンク（2025年10月18日 みずほペイペイD）

瞬時に判断した。7―3の6回だ。三塁から一塁へ守備位置が変わっていた日本ハム・清宮幸が、先頭・栗原の一ゴロを絶妙の判断でアウトにした。

「あそこは握り替えて（送球して）たらセーフ。（打者走者を見て）一か八か、いい判断ができました」

打球は高くバウンドして「（投手の）北山が捕るのか難しいところ」に来た。マウンドを駆け下りた北山は捕球できず、清宮幸が処理。一塁への送球は持ち替えていたら間に合わない。瞬時の判断で左斜め後方へ駆け抜けるベースカバーの北山へ、完璧なタイミングでグラブトス。先頭打者の出塁を阻止し、谷内内野守備走塁コーチは「理想はゴロにしっかり入り込んでのトス。でも、あの状況で本人がベターだと思った判断は尊重する」と言った。

直前の6回の攻撃では1死一、三塁としながら無得点。「ピンチをしのがれた後だったので、あそこで（先頭打者が）出たら嫌な感じがあった」。中盤に大量点を奪ったが、じわりと追い上げられて4点差。試合の流れが変わりかねない場面でピンチの芽を摘み、この回を3者凡退で連勝への流れに乗せた。

アドバンテージを含めて2勝3敗。まだ崖っ縁には変わりないが、清宮幸の好判断が連勝の勢いに拍車をかけたのは確かだ。（秋村 誠人）