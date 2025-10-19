「富士Ｓ・Ｇ２」（１８日、東京）

白みが増した馬体を弾ませ、３番人気のガイアフォースが復活Ｖを遂げた。２番手追走から直線入り口で先頭に躍り出ると、最後は１番人気ジャンタルマンタルとの一騎打ち。半馬身差でしのぎ切り、２２年セントライト記念以来３年１カ月ぶりの美酒に酔った。

ゴール入線後は左手を挙げてサムズアップ。テン乗りで見事な騎乗を見せた横山武は「ポジションは決めていなくて、先生とは馬のリズムを大事にしていこうと話していました。ジャンタルマンタルにずっとマークされる形でしたが、よく頑張ってくれました。勝ち切ってくれて何よりです」と会心の勝利に笑顔。鞍下から伝わる闘志を感じて「Ｇ１でもチャンスのある馬」とドウデュースやイクイノックス世代の古豪の地力に脱帽した。

戦況を見守った杉山晴師は、２月のきさらぎ賞（サトノシャイニング）以来の重賞Ｖ。「東京千六はベスト。思っていたより前々での競馬でしたが、馬場状態も読んでいたと思う。（直線は）ああなるとしぶといですね。武史騎手の好判断」と殊勲の鞍上をたたえる。

この勝利でマイルＣＳ（１１月２３日・京都）の優先出走権を獲得。悲願のＧ１制覇へ向けて「これで胸を張って行けます。ブリンカー？秘密兵器は本番に取っておこうと。ジョッキーと相談しながら（着脱を）決めたい」と指揮官。馬具を含め、まだまだ上積みが望める。長いトンネルを抜けた名脇役が、マイル王決定戦の主役に名乗りを上げた。