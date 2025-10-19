◇パ・リーグCSファイナルステージ第4戦 ソフトバンク3-9日本ハム（2025年10月18日 みずほペイペイD）

自らを信じて強い気持ちでチームをCS突破へ導く。ソフトバンクの大津が、きょう19日のCSファイナルS第5戦に先発する。

王手から連敗を喫して3勝2敗と詰め寄られた。それでも勝てば勝負が決まる。大一番のマウンドに立つ右腕は「一球一球に魂を込めて全力で腕を振ります」と熱い思いを口にした。

ポストシーズンでは苦い思いをしている。1年目の一昨季はCSファーストS第3戦で延長10回にサヨナラ打を浴びた。昨季は日本シリーズ第3戦に救援登板し敗戦投手となった。ただ、それは過去のことに過ぎない。今季は序盤に2軍調整となったが、終盤での巻き返しを思い描き成長を遂げた。7月の再昇格以降、6勝（1敗）をマークした。

「シーズン中と変わらず、どんな相手にも絶対に負けないという強い気持ちでマウンドに上がりたいと思います。これまで積み重ねてきたことを信じて自分にできる最高の準備をして最高のパフォーマンスを発揮することだけを考えています」

日本シリーズ進出へ王手をかけてからまさかの連敗だが、今日こそ決める。大津が新庄ファイターズに傾きかけている流れを食い止める快投を目指す。 （木下 大一）