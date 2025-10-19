◇パCSファイナルステージ第4戦 日本ハム9―3ソフトバンク（2025年10月18日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS） パ」のファイナルS第4戦は18日、リーグ2位の日本ハムが1位のソフトバンクに9―3で快勝。CS史上初の0勝3敗からの2連勝を果たした。フランミル・レイエス外野手（30）が3回に勝ち越し、7回にもダメ押しの2ラン2発など3安打4打点。CS球団最多タイの14安打で9得点の打線を引っ張り、逆転での日本シリーズ進出へ望みをつないだ。

試合前から気持ちは燃えたぎっていた。ウオーミングアップが始まる直前。レイエスはベンチの前で談笑していたソフトバンク・モイネロに宣戦布告していた。「お前が球場に来たのは日本シリーズ出場を決めてシャンパンファイトをするためだろう。そんなことはさせないぞ」。言葉通り、勝利に導く2発をお見舞いした。

1発目は同点とした直後の3回1死三塁。大関の初球フォークを捉え、決勝弾となる勝ち越し2ランを中堅左へぶち込んだ。さらに、7―3の7回2死三塁からは、ファイナルS4本目となるダメ押し2ランを左翼テラス席へ。一つのステージで4本塁打は史上最多タイの快挙だった。レイエスがよく発する日本語は、凄いを意味する「エグい」。CSで勝負強さを発揮し続けている男が2発を含む3安打4打点。ファーストSも含めてCS打率・571、4発で8打点とまさにエグすぎる活躍に「良いコンディションで臨めたし、結果に満足している。自分が100％の力を振り絞って結果を残すのみと思っていた」と胸を張った。

周囲に支えられている。凡退した際に審判の判定に納得がいかず、いらだちながらベンチへ戻ると、新庄監督が「笑え」と手で口角を上げるジェスチャーで励ましてくれる。「このやりとりは凄くポジティブ」と感謝。その指揮官は2日連続のコメント対応で「今日も明日も選手に聞いてちょうだい」と19日の第5戦の勝利も意識した言葉を残し、軽い足取りで球場を後にした。

CSでのアドバンテージを含めた0勝3敗の崖っ縁からの連勝は史上初。レイエスはドミニカ共和国から常に気にかけてくれる最愛の母・ドミンガさんから「何かを願うなら実現するために努力をしなさい」と教わった。願うは下克上での日本一。あと2勝の逆転日本シリーズ進出へ、バットを振り続ける。（田中 健人）

≪史上最多タイ1ステージ4発≫レイエス（日）がファイナルS3、4号。プレーオフ、CSのマルチ本塁打は、今季ファーストS第1戦の筒香（D）に次ぎ18人目、21度目。チームでは14年ファイナルS第3戦の陽岱鋼に次ぎ11年ぶり2人目だ。また、CSの1ステージ4本塁打は14年ファイナルSの中田翔（日）、17年ファイナルSの内川聖一（ソ）、19年ファーストSの浅村（楽）に並ぶ最多タイ記録になった。

≪0勝3敗からは史上初≫CSファイナルSで★●●→○（★はアドバンテージ敗戦）は今回の日本ハムで6チーム目だったが、第4戦も勝って2勝3敗としたのは史上初。なお、参考までに同じ4勝先勝の日本シリーズでは開幕3連敗後に2連勝が6チームあり、そのうち3チームが逆転で日本一に輝いている。また、今回とは違う星取りも含め、CSファイナルSで1勝3敗から2勝3敗に巻き返したのは昨年の巨人に次ぎ延べ5チーム目。過去4チームのうち10年ロッテ、12年巨人が日本シリーズに進出しており突破率は50％になる。