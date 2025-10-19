◇パCSファイナルステージ第4戦 日本ハム9―3ソフトバンク（2025年10月18日 みずほペイペイD）

格別だった。この景色が見たかった。ダイヤモンドを一周する日本ハム・水谷は、これまでの道のりを回顧していた。プロ7年目でCS初本塁打が、かつての本拠地みずほペイペイドームでの初アーチ。現役ドラフトで移籍2年目にして、古巣ソフトバンクに成長した姿を見せつけた。

「うれしい気持ちでいっぱいですし、ここで打つためにプロ入ってからずっとやってきた。また一歩、進めたのかな」

特別なアーチは2点差に迫られた直後の4回だ。1死走者なしで迎えた3打席目、ソフトバンク2軍時代にともに汗を流した同学年の2番手左腕・松本晴から右翼ポール直撃の豪快ソロを放った。3ボール1ストライクから、外角149キロ直球を逆らわずに逆方向に打ち返し「いろいろと考えがまとまっていた」と、技ありの一発に胸を張った。

ペイペイドームは水谷にとって苦い思い出の地だった。ソフトバンク時代の5年間は1軍出場なし。シーズン終了後のファン感謝祭で訪れる程度で、今も忘れないのがイベント終了後の場内一周。自身のユニホームを掲げてくれたのは1人だけで「育成選手の方が多かった。本当にそのレベルだったので」。今やチームの中心選手となり、苦い思い出も払拭してみせた。

ポール弾で株式会社マルタイから贈られる「マルタイ棒ラーメン1年分」もゲット。グルテンフリー中とあり「食べられないのでちょっと葛藤しています。両親に食べてもらいたい」と苦笑いも、チームは2連敗の崖っ縁から2連勝だ。「諦めている人は一人もいない。なんとか一戦必勝という気持ちで戦っていければ」。3連勝で最終戦へと持ち込む勢いはある。（清藤 駿太）