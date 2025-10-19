血糖値モニターブームに「自己判断での使用は危険」！中には“おもちゃ”も…正しい「持続血糖測定器」との付き合い方

血糖値の変動を可視化できる「持続血糖測定器（CGM）」が普及し始めている。腕に小型センサーを取り付けるだけでスマホで数値を確認できる手軽さから、健康管理やダイエット目的で使う人が増えている。

しかし、綾部市立病院の糖尿病専門医である大坂貴史さんは、安易な使用にはリスクがあると注意を促す。中には「完全におもちゃ」と断じるものも…。適切に活用するには、正しい知識と医療者との連携が前提になるという。

スマホで血糖値をモニタリング

糖尿病の治療で血糖値を管理するために使用する持続血糖測定器（CGM）。仕組みとしては、細い針で皮下に差し込んだ細いフィラメントを通して、センサーが間質液（細胞周囲の液体）のブドウ糖を測定。その数値をリアルタイムでスマホのアプリに表示するというもの。

誰でも購入でき、血液を採取する必要もなく、自分の血糖値をモニタリングできる面白さも手伝って、糖尿病患者でない人たちの間での使用が今、広がっている。

実際に使ってみた特集班スタッフは、「食後に血糖値が上がったり、運動をすると血糖値が下がったりする様子が視覚的にわかるので、食事と運動を意識して生活するようになった」と話す。

一方で、ご飯や麺などを食べると血糖値がぐんぐん上がるので、糖質を取るのが少し怖くなってしまったという。

「針を使わない」製品に注意！

現在、CGMには「FreeStyleリブレ」や「Dexcom G7」といった代表的な製品をはじめ、医療機器として承認されているものが複数ある。

ところが中には、スマートウォッチや指輪タイプなど、「針を一切使わず血糖値を測定できる」とうたう製品も販売されている。

「スマートウォッチや指輪タイプはまだ完全におもちゃの段階です。中には某大手メーカーの製品だと誤認させるようなものもあり、メーカーから正規品ではないと注意喚起が出ています。

将来的に、針を使わずに血糖値を測定できる技術が実用化される可能性はあるものの、現段階で信頼性はきわめて低く、医療機器としての役割は果たせません」

自己判断での使用は勧められない

“なんちゃってCGM”も出回っているとはいえ、CGMは画期的で便利なツールだ。ただし大坂さんは、「専門知識のない人がCGMの数値だけを見て、『血糖値を上げないようにしよう』『ダイエットに生かそう』などと行動するのは危険」と強調する。

「その理由の一つは、間質液のブドウ糖を測定するCGMは、血液で測定した数値と異なるため、誤差を考慮して判断しなければならないためです」

大坂さんによれば、その誤差には次のような特徴がある。

・血液で測定した場合より10〜15分遅れた数値である

・血糖値が急激に上がったり下がったりする際に、数値が大きく出たり小さく出たりする傾向がある

・むくみ、運動中、寝ている時の圧迫なども数値に影響する

「特に、低い値を示す際は誤差が大きく出やすい。血糖値が上がった、下がった、という動き自体は事実ですが、数字そのものは信用しすぎない方がいいでしょう」

もう一つの理由として、数値だけを見ても正確な判断はできないためだという。

「医師は、時刻入りの食事・間食・飲酒、運動、睡眠、体調などの記録と数値を合わせて判断します。その数値が出た時に何を食べたのか、どんな生活をしていたのかが分からなければ、正確な判断はできません。ですから、CGMで測定した結果だけを病院に持参されても困ってしまうのです」

できればCGMを使い始める前に、医師に相談するのがベターだろう。

医療機関での利用も広がる

医療機関でのCGMを取り入れた食事・生活指導は広がっている。大坂さんも、管理栄養士とチームを組んでそうした指導を行っている。

「指導をしてみてはじめて、血糖値の乱高下などの健康診断ではわからなかった問題が判明する人も少なくありません。ただし、こうした取り組みは自由診療で1回約2〜3万円と高額で、内容が標準化されていないため、万人にはお勧めできるわけではありません」

気軽に利用できるものではないため、病院選びは慎重に行うべきだろう。

大坂さんは言う。

「“健康”はビジネスにもつながりやすい。お手軽に健康になれるという言葉には注意してほしい」

最新の医療・健康情報とは慎重に付き合いたい。

大坂 貴史（おおさか・たかふみ）

医師。綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学講座客員講師・臨床准教授。糖尿病専門医・指導医、総合内科専門医、日本医師会認定健康スポーツ医。糖尿病と筋肉、糖尿病運動療法が専門。病院の外で「糖尿病で不幸になる人を減らす」活動をしている。Xでは「筋肉博士」として医療情報を発信中。近著に『血糖値は食べながら下げるのが正解』（KADOKAWA）。

