¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¶êÎï¤µ¤ä¤«¡¡ÃÏ¸µ¡¦Ë¶¶¤Ç³®Àû¾¡Íø¡Öº£ÅÙ¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶êÎï¤µ¤ä¤«¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶Âç²ñ¤Ç³®Àû¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£²·î°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤Î³®ÀûÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶êÎï¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¤¸¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ê£Ã£Á¡Ë¡×¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¢°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡¢¿å¿¹Í³ºÚ¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾åÃ«º»Ìï¡õÅÏÊÕÅí¡õ¾®ÇÈ¡õ¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥Ø¥¤¥È¤«¤é½¸Ãæ¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®ÇÈ¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÏ¢ÂÇ¤·¤Æ¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¶êÎï¤Ï¡¢¥Õ¥¥²¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¡¢¥¹¥Ô¥¢¡¼¤ÈÆÀ°Õµ»¤ò¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃç´Ö¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òÆÀ¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¾ì³°¤Î¥Ø¥¤¥ÈÌÜ³Ý¤±¤Æ¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÈ¯¼Í¡£ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¥²¥ó¤Ë¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥¢¥í¡¼¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢´°àú¤Ê£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¶êÎï¤Ï¡ÖË¶¶¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¤ÈÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¡Ö¶êÎï¥³¡¼¥ë¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÂç¹¥¤¤ÊË¶¶¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¸½ºß·úÀßÃæ¤Î¡ËË¶¶¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î»î¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤Î£±£°Æü¤Ë¤ÏË¶¶»Ô¤ÎÄ¹ºä¾°ÅÐ»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£Ð£Ò³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë£Ð£Ò³èÆ°¤È¤«¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆË¶¶¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¡¢Ë¶¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿»Ñ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ë¶¶¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£